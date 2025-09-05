Phú Xuân tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ I

UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Huế Nguyễn Thị Ái Vân phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Huế; ông Võ Lê Nhật, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và 142 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của phường.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ phường; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng tiến hành hiệp thương dân chủ bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa I và góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân lần thứ I được tổ chức trong bối cảnh toàn phường đã thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, tạo sự thống nhất, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và dân chủ, nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng, khẳng định quyết tâm củng cố và phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển địa phương.

Đại hội đã hiệp thương cử UBMTTQ Việt Nam phường khóa I gồm 62 vị; đồng thời bầu chủ tịch, 4 phó chủ tịch cùng 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.