Bản lĩnh trong sắp xếp, tiên phong trong đổi mới

UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn kiểm tra vận hành thiết bị tại xã Chân Mây - Lăng Cô

“Cuộc thử lửa” từ thực tiễn NQ 18

Năm 2025, trong bối cảnh toàn thành phố triển khai hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Tổ chức Thành ủy Huế trở thành “đầu mối” gánh trọng trách nặng nề bậc nhất. Hàng trăm đầu việc dồn dập, hàng nghìn văn bản phải được ban hành mỗi ngày trong cao điểm thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhớ lại: “Áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà còn ở yêu cầu chính xác tuyệt đối. Mỗi quyết định nhân sự, mỗi đề án thành lập hay sáp nhập chi bộ, đảng bộ đều liên quan trực tiếp đến con người và sự ổn định của tổ chức cơ sở đảng”.

Tổng kết NQ 18, Thành ủy Huế đã triển khai hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn mạnh mẽ hệ thống tổ chức: Giảm 30% đầu mối cơ quan hành chính, giảm hàng chục phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; sau sắp xếp, cấp xã còn 40 đơn vị hành chính vận hành ổn định, thông suốt, không xảy ra khoảng trống trong quản lý. Để đạt được kết quả đó, Ban Tổ chức Thành ủy chính là “đầu tàu”, phát huy vai trò tham mưu chiến lược cho Thành ủy trong công tác cán bộ, xử lý khối lượng công việc khổng lồ với tinh thần trách nhiệm, chính xác và kỷ luật cao.

Ông Đặng Văn Sơn chia sẻ: “Công tác nhân sự là mạch máu của tổ chức. Thực hiện NQ 18 không chỉ là bài toán hành chính, mà còn là câu chuyện của lòng người, của trách nhiệm và niềm tin. Ngay từ đầu, Ban Tổ chức Thành ủy xác định mọi quyết định về nhân sự phải công tâm, minh bạch, hạn chế tối đa xáo trộn. Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành bộ tiêu chí bổ nhiệm cán bộ để việc triển khai diễn ra bài bản, chặt chẽ, phù hợp từng vị trí. Cách làm khoa học, dân chủ đó giúp toàn thành phố không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, thể hiện rõ tinh thần đồng thuận và kỷ cương trong đội ngũ”.

Vững vàng giữa giai đoạn chuyển mình

Nhìn lại chặng đường 95 năm, những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có quyền tự hào về sứ mệnh của mình: “Lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt”. Họ là những người “kiến tạo nền móng”, giữ gìn sự ổn định và phát triển của hệ thống chính trị - những người âm thầm vun đắp để “gốc rễ” của Đảng luôn bền chắc qua mọi thử thách. Từ việc ban hành bộ tiêu chí về bổ nhiệm cán bộ, đến tổ chức lại mô hình cơ quan, Ban Tổ chức Thành ủy Huế luôn linh hoạt, chủ động trong xử lý những “điểm nghẽn” phát sinh. Trước áp lực về thời gian và yêu cầu chính xác, mỗi quyết định đúng đắn, kịp thời và sáng tạo đều góp phần giúp tiến trình sắp xếp bộ máy không bị đình trệ.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai NQ 18 tại Huế chính là sự thống nhất trong lãnh đạo, đồng lòng trong hành động và chủ động trong thực hiện. Từ cấp ủy đến cơ sở, tinh thần “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm” được quán triệt sâu sắc, không nóng vội, nhưng cũng không để trì trệ. UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn khẳng định: “Có được những kết quả trên là nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Trong giai đoạn mới, yêu cầu mới tiếp tục đặt ra, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tổ chức phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm”.

Theo ông Phan Xuân Toàn, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý đảng viên, số hóa hồ sơ tổ chức - cán bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ thống nhất, phục vụ tốt hơn cho công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển và bổ nhiệm.