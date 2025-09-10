Ra quân làm sạch môi trường khu vực Eo Bầu, Thượng Thành

Các lực lượng tham gia tổng vệ sinh khu vực Eo Bầu

Đợt ra quân được triển khai đồng loạt tại 4 điểm: ngã ba Trần Nhật Duật – Lương Ngọc Quyến, Eo Bầu trước số nhà 97 Tôn Thất Thiệp, ngã ba Tôn Thất Thiệp – Hoàng Diệu và Eo Bầu trước số nhà 111 Tôn Thất Thiệp. Mỗi điểm có khoảng 60 người tham gia cùng dụng cụ lao động, hỗ trợ của máy móc, phương tiện chuyên dụng từ Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế.

Tham gia hoạt động có sự phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, đoàn viên Trường Đại học Nông Lâm Huế cùng đông đảo cán bộ, hội viên và người dân địa phương. Lực lượng tham gia đã tiến hành thu gom, vận chuyển rác thải, dọn dẹp phế thải xây dựng, phát quang cỏ dại, xử lý các điểm đen về môi trường; đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Đặc biệt, đợt ra quân gắn liền với Dự án chỉnh trang, tôn tạo di tích Kinh thành Huế và hệ thống Eo Bầu. Việc làm sạch cảnh quan không chỉ cải thiện diện mạo đô thị mà còn góp phần phát huy giá trị của di tích, tạo nên không gian văn hóa – lịch sử xanh, sạch, đẹp phục vụ đời sống cộng đồng và khách tham quan.