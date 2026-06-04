Đưa nghị quyết bám sâu vào thực tiễn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài (bên trái) tham quan vườn dâu ở xã Bình Điền

Xây dựng nghị quyết từ lợi thế của địa phương

Ở xã Bình Điền, việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2025 - 2030 cho thấy quyết tâm của địa phương trong khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có. Đảng ủy xã xác định du lịch là một trong những động lực tăng trưởng nên đã tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề, tạo định hướng phát triển dài hạn.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, đầu năm 2026, Đảng ủy xã triển khai chiến dịch truyền thông “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien”, quảng bá các điểm đến, sản vật và văn hóa địa phương trên nền tảng số. Những ngày cuối tuần, tại các điểm du lịch sinh thái như Khe Hung, Khe Nức hay khu vực hồ Hương Điền, lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm ngày càng đông hơn, tạo sinh khí mới cho vùng đất phía tây thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền, lượng khách du lịch đến địa phương thời gian qua tăng rõ rệt, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng vào dịp cuối tuần, các dịch vụ ăn uống và trải nghiệm có thêm nguồn khách mới. “Điều đáng mừng là người dân đã bắt đầu nhìn thấy cơ hội từ du lịch, chủ động tham gia cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm để gia tăng giá trị sản phẩm địa phương”, đồng chí Nguyễn Tiến Giang cho biết.

Nếu Bình Điền lựa chọn du lịch làm hướng đột phá thì Hóa Châu lại tìm động lực tăng trưởng từ nông nghiệp xanh. Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã thông qua Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Điểm đáng chú ý là địa phương không đặt mục tiêu tăng trưởng đơn thuần mà hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu nông sản Hóa Châu và phát triển bền vững. Trên nhiều diện tích rau màu ven phá, người dân từng bước chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, tham gia các mô hình liên kết sản xuất. Những chuyển động ban đầu cho thấy nghị quyết từ định hướng đang từng bước đi vào thực tiễn sản xuất.

Phường An Cựu ra quân lập lại trật tự đô thị

Tạo thống nhất, đồng thuận từ hệ thống chính trị và Nhân dân

Sau khi thành lập phường, Đảng ủy phường Hương An đã ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng. Nghị quyết xuất phát từ thực tiễn vẫn còn những tồn đọng liên quan đến đất đai, xây dựng trên địa bàn. Phường phấn đấu đến năm 2027 cơ bản giải quyết các tồn đọng liên quan đến đất đai, đến năm 2030 không còn các sai phạm liên quan đến đất đai và xây dựng; đồng thời tập trung rà soát quỹ đất công, hoàn thiện hồ sơ địa chính và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Đặng Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương An cho rằng, quản lý tốt đất đai và trật tự xây dựng không chỉ nhằm ngăn ngừa vi phạm mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. “Khi đất đai được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy hoạch, đúng pháp luật sẽ góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực, tạo điều kiện cho đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân”, đồng chí Đặng Hữu Hải nhấn mạnh.

Tại An Cựu, Ban Chấp hành Đảng bộ phường ban hành các nghị quyết về xây dựng văn minh đô thị, phát triển hạ tầng đồng bộ và tăng cường quản lý đất đai, môi trường giai đoạn 2025 - 2030. Các nghị quyết được triển khai theo hướng đồng bộ, gắn quản lý đô thị với nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Cựu, sau khi các nghị quyết được ban hành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, tăng cường quản lý trật tự đô thị, lắp đặt hệ thống camera giám sát và xử lý các điểm tồn đọng về môi trường. “Các nghị quyết đã tạo sự thống nhất trong hành động của cả hệ thống chính trị, đồng thời huy động được sự tham gia của người dân trong xây dựng đô thị văn minh”, đồng chí Dương Thị Thu Thủy cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tín, tổ dân phố An Đông, phường An Cựu đánh giá, nhiều tuyến đường trên địa bàn được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp hơn; tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định giảm đáng kể. Môi trường sống ngày càng sạch sẽ, thông thoáng hơn, người dân cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và cảnh quan đô thị.

Nhìn từ các địa phương có thể thấy, những nghị quyết chuyên đề của đảng ủy đều xuất phát từ việc nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế và những điểm nghẽn của địa phương nhằm tạo động lực phát triển mới và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong các buổi làm việc với thường trực đảng ủy các địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung đánh giá cao tinh thần chủ động của cơ sở trong việc xây dựng các chương trình, nghị quyết phát triển dựa trên lợi thế sẵn có của từng địa phương. Đồng thời, lưu ý các địa phương phải đặt mình trong tổng thể không gian phát triển chung, tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành để phát triển hiệu quả hơn.