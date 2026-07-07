Trưởng thôn trẻ tiên phong làm kinh tế nơi vùng biên

Anh Ngọc chăm sóc vườn cây.

Đến thôn Sơn Phước hỏi nhà anh Nguyễn Hữu Ngọc, người dân nhiệt tình chỉ dẫn cùng không ít lời trầm trồ dành cho vị trưởng thôn trẻ hoạt bát. Anh Ngọc là người thường xuyên ghé nhà thăm hỏi, lắng nghe, tìm hiểu hoàn cảnh của mỗi hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn bà con về kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Trưởng thôn Nguyễn Hữu Ngọc còn là tấm gương chăm chỉ lao động, không để tấc đất nào được nghỉ ngơi. Trong khu vườn rộng của gia đình anh, những cây ổi trĩu quả được bọc cẩn thận. Anh Ngọc cho biết, đây là cách hữu hiệu để chống sâu bệnh, côn trùng, nắng gắt... bảo đảm sản phẩm đến tay người sử dụng có chất lượng tươi ngon, an toàn. Các loại cây ăn trái khác như nhãn, hồng, chuối, cũng được anh Ngọc chăm chút cẩn thận bằng những kinh nghiệm, kỹ thuật đã được học hỏi, tích lũy.

Bên cạnh những loài cây ăn trái, khu vườn của gia đình anh Ngọc luôn xanh tươi, mùa nào rau nấy: Rau cải, các loại bí xanh, bí đỏ, dưa leo, ớt… “Không chỉ trồng các loại rau hợp mùa, thổ nhưỡng, khí hậu ở miền núi cao, tôi còn lựa chọn loại cây dễ trồng, được giá, dễ tiêu thụ. Trong đó, ớt là loại sản phẩm mang lại thu nhập khá cao. Mỗi vụ ớt trồng từ 60 - 75 ngày cho thu hoạch khoảng 15 triệu đồng” - anh Ngọc chia sẻ.

Mỗi ngày của anh Ngọc “chân không bén đất” từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt. Ngoài ưu tiên thực hiện tốt trách nhiệm của người trưởng thôn, thời gian còn lại của anh “kín mít” cho khu vườn, nương rẫy và ao cá. Những năm qua, nương rẫy của anh Ngọc dành trồng bắp vừa ăn, vừa phục vụ chăn nuôi; trồng cỏ voi để làm thức ăn cho cá trắm, rô. Sương nắng nhuộm gương mặt sạm đen, nhưng cũng chính từ những khó khăn, nỗ lực đó, anh Ngọc đã có thu nhập hàng chục triệu đồng từ mỗi vụ từ cây trồng, vật nuôi.

Anh Ngọc còn là người tiên phong thực hiện mô hình nuôi hươu sao lấy nhung trên địa bàn xã A Lưới 2. Nói về mô hình này, anh cho biết, trước khi thực hiện, anh đã tìm hiểu qua mạng xã hội và đi tham quan thực tế để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao.

Thức ăn của hươu, đặc biệt là nuôi hươu sao lấy nhung, chủ yếu là các loại cỏ tươi, lá cây, thân cây chuối, củ quả và phụ phẩm nông nghiệp. Vườn, rẫy của gia đình anh Ngọc quanh năm sẵn cỏ, chuối, bắp…, hoàn toàn đáp ứng các điều kiện này nên rất phù hợp. Hiện, anh đang nuôi 4 con hươu, qua mấy tháng chăm sóc, đàn hươu phát triển tốt, mạnh khỏe. Sắp tới, anh Ngọc dự định sẽ tăng thêm số lượng đàn hươu, mở rộng mô hình.

Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2 Lê Anh Tuấn đánh giá: Anh Nguyễn Hữu Ngọc là thanh niên trẻ có năng lực và nhiệt huyết làm giàu. Hiệu quả từ lao động sản xuất mà người trưởng thôn đạt được còn là cách “dân vận” thiết thực; là động lực để người dân trong thôn học tập, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo và vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn.