Người dân phường Phong Điền đoạt giải Nhất tuần 3 hội thi cải cách hành chính

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đoạt giải

Đợt thi tuần thứ 3 diễn ra từ 0 giờ ngày 13/10 đến 24 giờ ngày 19/10/2025, thu hút sự hưởng ứng tích cực của toàn hệ thống chính trị với 63/63 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia, tổng cộng 25.559 người dự thi. Trong đó, khối cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có 24.676 người; khối người dân có 883 người tham gia. Toàn thành phố có 14/63 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ tham gia 100%; hầu hết các đơn vị còn lại đều đạt trên 80% CBCCVC tham gia dự thi. Đáng chú ý, các đơn vị có số lượng CBCCVC lớn như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tiếp tục duy trì tỷ lệ 99% người dự thi, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tìm hiểu về CCHC.

Ban Tổ chức đã trao giải cho các cá nhân xuất sắc của hai khối. Ở khối CBCCVC, giải Nhất thuộc về bà Huỳnh Thị Quý, Trường Tiểu học Thanh Lam, phường Thanh Thủy; giải Nhì thuộc về bà Trương Thị Hoài Trang, Trường THCS Khe Tre, xã Khe Tre; giải Ba thuộc về bà Phan Thị Thu Hương - Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Hương An.

Chỉ cần có điện thoại thông minh, cán bộ công chức viên chức và người dân đều có thể tham gia hội thi CCHC

Ở khối người dân, giải Nhất thuộc về bà Đoàn Thị Hương Giang, phường Phong Điền; giải Nhì thuộc về ông Hoàng Xuân Huy, phường Phú Xuân; giải Ba thuộc về ông Ngô Đức Kế, phường An Cựu.

Hội thi trực tuyến tìm hiểu CCHC đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Thông qua hình thức trực tuyến sinh động, hội thi không chỉ tạo sức lan tỏa trong cộng đồng mà còn khơi dậy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu, thực hiện các chương trình, đề án CCHC của Trung ương và của tỉnh, thành phố; góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.