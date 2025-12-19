Lan tỏa kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em

Nhiều thông điệp được chuyển tải đến trẻ em thông qua phần thi của các em học sinh phường Mỹ Thượng

Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội đến từ các xã, phường gồm: Mỹ Thượng, Phú Vinh, Phú Vang, Hưng Lộc, Lộc An và Phú Lộc. Các đội lần lượt tranh tài qua bốn phần thi: Tuyên truyền, Kiến thức, Hùng biện và Kỹ năng. Nội dung thi được xây dựng phong phú, sinh động, gắn với thực tiễn đời sống, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, tạo không khí sôi nổi, hào hứng ngay từ những phần thi đầu tiên.

Thông qua các câu hỏi tình huống, phần thuyết trình, hùng biện và thực hành kỹ năng, hội thi giúp các em học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn đuối nước; kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước; cách xử lý tình huống nguy hiểm và thực hành sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự cố. Nhiều phần thi được đánh giá cao bởi tính sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt và thông điệp tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ.

Phát biểu tại hội thi, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể trên địa bàn quan tâm, triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, vẫn là một trong những nguy cơ hàng đầu đe dọa sự an toàn và tính mạng của trẻ em.

Với đặc thù địa hình có nhiều sông, suối, ao hồ và đường bờ biển dài, trong khi kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em còn hạn chế, việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết. Hội thi chính là một trong những giải pháp truyền thông trực quan, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh, hội thi còn góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Thông điệp “Hãy hành động vì sự an toàn của trẻ em - Chung tay để không còn trẻ em bị đuối nước” được lan tỏa xuyên suốt chương trình, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh tham dự.