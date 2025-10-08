Lan tỏa tinh thần cải cách hành chính từ mỗi công dân

Trao giải tuần 1 hội thi cho cá nhân khối cán bộ công chức viên chức

Động lực từ hội thi

Trả lời đúng 15/15 câu hỏi trắc nghiệm dành cho người dân và dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Lê Thị Nhã Uyên, sinh viên năm 2, Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Huế, đã xuất sắc giành giải Nhất cá nhân khối người dân trong tuần đầu tiên của hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC thành phố Huế năm 2025.

Uyên kể, cô biết đến cuộc thi qua nhóm lớp, do Bí thư chi đoàn gửi thông tin. Thấy thể lệ dễ hiểu, cô quyết định đăng ký thi cá nhân tự do. Bộ đề gồm 15 câu hỏi về chủ trương, chính sách CCHC, quyền và nghĩa vụ người dân trong tham gia CCHC, Uyên trả lời đúng hết nhờ nghiên cứu tài liệu trước. “Em chỉ xem đây là cơ hội để thử sức và học hỏi thêm. Vì thế khi được thông báo đoạt giải Nhất, em bất ngờ và rất vui. Sau cuộc thi, em hiểu rõ hơn công tác CCHC có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó khiến em thấy mình gần gũi hơn với chính quyền”, Uyên chia sẻ.

Nếu các thí sinh khối người dân tạo điểm nhấn mới cho hội thi, thì với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đây lại là dịp để trau dồi kiến thức và củng cố tinh thần phục vụ. Bà Võ Thị Thanh Vân, cán bộ Văn phòng HĐND - UBND xã Phú Vinh, xuất sắc giành giải Nhất cá nhân khối CBCCVC tuần 1. Bà Vân cho biết: “Năm nào tôi cũng tham gia hội thi. Mỗi lần thi là một lần được học hỏi thêm những quy định mới, kỹ năng mới để phục vụ người dân tốt hơn. Năm nay may mắn được giải cao, tôi rất vui và xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn trong các đợt thi tiếp theo”.

Chung tay cải cách hành chính

Theo ban tổ chức hội thi, đợt 1 hội thi diễn ra từ 0 giờ ngày 29/9 đến 24 giờ ngày 5/10/2025, thu hút 25.980 người tham gia, trong đó có 1.581 người dân (chiếm khoảng 6% tổng số thí sinh). Về chất lượng bài thi: 5.945 bài đạt 100% câu đúng (23,53%), 11.228 bài đạt từ 75% trở lên (43,2%), 7.851 bài đạt từ 25 - 75% (30,2%) và 956 bài dưới 25% (3,68%), trong đó có 16 bài không trả lời đúng câu nào.

Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết, qua bốn năm tổ chức, hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC đã trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa sâu rộng. Năm nay, lần đầu tiên thành phố mở rộng đối tượng dự thi đến người dân, thay vì chỉ trong phạm vi CBCCVC như các năm trước. Việc mở rộng này thể hiện rõ tinh thần, CCHC là nhiệm vụ của toàn dân, khuyến khích người dân cùng tham gia, đồng hành với chính quyền trong tiến trình đổi mới.

Ban tổ chức hội thi tiếp tục ứng dụng nền tảng số Hue-S trong toàn bộ quá trình thi, từ đăng ký, làm bài đến chấm điểm và công bố kết quả, giúp thí sinh dễ dàng tiếp cận, theo dõi, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và tương tác. Đây là cách làm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền số, hướng đến chính quyền phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách.

Để tạo sức hút và khích lệ tinh thần tham gia, ban tổ chức thiết kế cơ cấu giải thưởng phong phú, gồm cả cá nhân và tập thể. Mỗi tuần, 6 cá nhân xuất sắc được vinh danh, gồm 3 cá nhân khối CBCCVC và 3 cá nhân khối người dân. Các giải tập thể được xét theo tỷ lệ và chất lượng tham gia của từng đơn vị, địa phương.

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm 2025 diễn ra trong 4 tuần (từ ngày 29/9 đến 26/10/2025). Mỗi người dân, dù là cán bộ, sinh viên hay người lao động... đều có thể dễ dàng tham gia chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh thông qua nền tảng Hue-S.

Qua mỗi lượt thi, mỗi câu hỏi được trả lời chính xác không chỉ là minh chứng cho sự hiểu biết, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần công dân trong thời đại số, nơi chính quyền và Nhân dân cùng đồng hành, cùng kiến tạo một nền hành chính phục vụ, hiện đại và gần dân.