Bước đột phá về chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Chuyển đổi số là bước đột phá trong công tác rà soát hộ nghèo

Minh bạch thông tin – người dân đồng tình

Từ tháng 7/2025, khi cả nước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Phát triển Nông thôn và Quản lý Chất lượng - Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kế thừa, nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng (App) “Rà soát hộ nghèo” để triển khai thực hiện điều tra, rà soát, tổng hợp kết quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xóa bỏ hoàn toàn phương pháp rà soát thủ công bằng phiếu giấy, chuyển sang quy trình số hóa 100% thông qua ứng dụng di động (App) rà soát hộ nghèo. Việc ứng dụng công nghệ cho phép cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, tích hợp định vị GPS và hình ảnh hiện trạng hộ gia đình được rà soát để xác thực đối tượng, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan tuyệt đối.

Theo ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường, ứng dụng “Rà soát hộ nghèo” không chỉ rút ngắn 50% thời gian điều tra, giảm tải áp lực hành chính cho cán bộ cơ sở mà còn xây dựng thành công cơ sở dữ liệu số “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối liên thông với dữ liệu dân cư quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố Huế thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội kịp thời, không bỏ sót đối tượng, khẳng định vai trò tiên phong của ngành trong công cuộc chuyển đổi số của địa phương.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ. Kết quả thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Huế đã giảm liên tục qua các năm.

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh (nay là thành phố) hơn 4,93% (16.006 hộ nghèo), đến cuối năm 2022 giảm còn 3,56% (11.735 hộ nghèo), đến cuối năm 2023 giảm còn 2,27% (7.540 hộ nghèo), cuối năm 2024 giảm còn 1,40% (4.689 hộ nghèo). Và theo kế hoạch của UBND thành phố, dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2% (tương ứng còn khoảng 3.870 hộ nghèo). Điều này đòi hỏi sự phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự tích cực của điều tra viên là các thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố để xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đã quy định.

Ông Hồ Đắc Xã, Trưởng thôn Hà Kênh, xã Phú Vang cho rằng, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua ứng dụng di động bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả phải phản ảnh đúng thực trạng đời sống Nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng cũng không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Ông Đỗ Viết Giới, ở thôn Hà Kênh, là hộ nghèo năm 2025 đang được các ban, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, nói rằng: "Chúng tôi được các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền giúp hiểu đúng nên rất đồng tình, tự nguyện hợp tác với điều tra viên liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn".

App “Rà soát hộ nghèo” do Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng

Đảm bảo quyền lợi cho người nghèo

Ông Lê Văn Anh cho biết thêm, bình quân giai đoạn 2022 - 2025, thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 0,95%/năm, vượt chỉ tiêu Chính phủ và Thành ủy giao 0,7 - 0,75%/năm; đồng thời, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, kết quả giảm nghèo đến cuối năm 2024 còn 1,40% về đích sớm trước 1 năm so với mục tiêu giảm nghèo tại Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 03/11/2021 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Trong giai đoạn này, các chính sách giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thể hiện ở việc tăng cường huy động, bố trí ngân sách và lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Cùng đó, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, những chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã trở thành điểm tựa cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, tạo động lực cho người nghèo thoát nghèo bền vững. Từ ý nghĩa này, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm càng phải được thực hiện một cách công bằng, khách quan để đảm bảo quyền lợi cho người nghèo.

Cũng theo ông Lê Văn Anh, cứ giai đoạn 5 năm, Chính phủ sẽ ban hành chuẩn nghèo mới và địa phương triển khai thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới do Chính phủ quy định. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường (đơn vị tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội bắt đầu từ tháng 03/2025) đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 09/10/2025 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Huế. Từ đó, xác định thực trạng mức sống của người dân theo chuẩn nghèo đa chiều để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025. Qua đó, xây dựng, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, trong trường hợp Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo mới và có chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 sang năm 2026 như giai đoạn trước, thì vẫn có cơ sở để thực hiện kịp thời chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội cho người dân ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2026…