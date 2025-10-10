Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đạt giải Nhất tuần 2 hội thi cải cách hành chính

Người dân xã Đan Điền đang thực hiện phần thi của mình trên điện thoại thông minh

Đợt 2 hội thi diễn ra từ ngày 6-12/10/2025, thu hút 25.825 lượt người tham gia đến từ 63/63 cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có 24.525 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và 1.300 người dân. Đáng chú ý, có 21 đơn vị đạt 100% CBCCVC tham gia, trong đó các đơn vị có quy mô lớn như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế đều đạt tỷ lệ gần 99%, cho thấy tinh thần hưởng ứng tích cực và trách nhiệm cao trong tìm hiểu, thực hành CCHC.

Về chất lượng bài thi, 14.492 bài đạt 100% số câu đúng, chiếm 59% tổng số, cao gấp gần ba lần so với đợt 1; trong khi đó, khối người dân cũng ghi nhận 280 bài đạt 100%, phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của hội thi trong cộng đồng.

Trao giải tuần 2 cho các thí sinh đạt giải

Căn cứ kết quả thi và phần dự đoán số người trả lời đúng có độ chính xác cao nhất, ban tổ chức đã ra quyết định công nhận và trao thưởng cho 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tuần thi thứ hai. Ở khối CBCCVC, giải Nhất thuộc về bà Phan Lê Thùy Nhi (Bệnh viện Tâm thần Huế); giải Nhì thuộc về bà Phan Thị Thái Hằng (Trường Tiểu học Điền Hải, phường Phong Quảng); giải Ba thuộc về bà Trần Thị Gia Phước (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố). Ở khối người dân, giải Nhất được trao cho bà Dương Thị Hoa (phường An Cựu); giải Nhì thuộc về bà Lê Thị Thuần (xã Phú Vang); và giải Ba thuộc về bà Nguyễn Thị Hải (phường Phong Quảng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: Kết quả ấn tượng của tuần thi thứ hai đã thể hiện rõ tinh thần học hỏi, trách nhiệm và ý thức đổi mới của đội ngũ CBCCVC cũng như người dân. Hội thi không chỉ là sân chơi trực tuyến tìm hiểu kiến thức, mà còn là hoạt động chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần cải cách, xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, hiểu dân và vì Nhân dân.