Ban hành thể lệ hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Cán bộ phường hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính

Theo thể lệ, hội thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng số Hue-S, diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 29/9 đến 26/10/2025. Mỗi tuần, thí sinh chỉ được tham gia một lượt thi. Đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán, trong đó có bộ câu hỏi riêng dành cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và bộ câu hỏi dành cho công dân.

Đối tượng tham gia là CBCCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; cùng công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại Huế. Thành viên ban tổ chức, tổ chuyên viên, các bộ phận giúp việc không được dự thi.

Cơ cấu giải thưởng phong phú, gồm cả giải cá nhân và tập thể. Hàng tuần, ban tổ chức trao 6 giải cá nhân, trong đó giải Nhất dành cho CBCCVC trị giá 800.000 đồng, giải Nhất dành cho người dân 700.000 đồng. Ngoài ra, nhiều giải thưởng tập thể sẽ được xét theo tỷ lệ và chất lượng tham gia thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2025.

Hội thi là dịp để lan tỏa phong trào tìm hiểu, học tập về CCHC, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, hiệu quả.