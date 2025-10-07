Trao giải tuần 1 hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính

Cán bộ công chức viên chức tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính

Đợt 1 của hội thi diễn ra từ 00 giờ ngày 29/9 đến 24 giờ ngày 5/10/2025, thu hút 25.980 lượt người tham gia, trong đó có 24.399 công chức, viên chức (CBCCVC) và 1.581 người dân. Hầu hết các đơn vị, địa phương đều có trên 80% CBCCVC tham gia, nhiều đơn vị đạt 100% như Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, UBND phường Phú Bài, UBND xã Vinh Lộc; tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị tham gia với tỷ lệ thấp như UBND phường Vỹ Dạ (2,12%), Sở Văn hóa và Thể thao (23,1%), UBND phường Thủy Xuân (23,48%), UBND xã A Lưới 3 (25,81%), UBND phường Thanh Thủy (29,8%).

Về chất lượng bài thi, có 5.945 bài đạt 100% câu đúng (23,53%), 11.228 bài đạt từ 75% trở lên (43,2%), 7.851 bài đạt từ 25-75% (30,2%) và 956 bài dưới 25% (3,68%), trong đó có 16 bài không trả lời đúng câu nào.

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức đã công nhận và trao 6 giải thưởng cho hai khối. Ở khối CBCCVC: Bà Võ Thị Thanh Vân (Văn phòng HĐND - UBND xã Phú Vinh) đạt giải Nhất; ông Lê Duy Lý (Trung tâm Phục vụ hành chính công xã A Lưới 4) đạt giải Nhì; bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền (Trường Mầm non Phú Mậu số 2, phường Dương Nỗ) đạt giải Ba.

Ở khối người dân: bà Lê Thị Nhã Uyên (phường Thanh Thủy) đạt giải Nhất; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (phường Phú Xuân) đạt giải Nhì; bà Cao Thị Mỹ Hằng (xã Đan Điền) đạt giải Ba.

Trao giải tuần 1 hội thi

Theo ban tổ chức, dù còn một số hạn chế về kỹ thuật ở cấp cơ sở, song kết quả tuần đầu cho thấy tinh thần hưởng ứng tích cực của CBCCVC và người dân. Hội thi tiếp tục bước vào đợt 2 từ 00 giờ ngày 6/10 đến 24 giờ ngày 12/10/2025, hứa hẹn lan tỏa sâu rộng tinh thần cải cách hành chính đến mọi tầng lớp Nhân dân.

So với các hội thi của những năm trước, năm nay đối tượng dự thi không chỉ CBCCVC mà còn mở rộng cho toàn bộ người dân đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Hội thi trực tuyến tìm hiểu CCHC năm 2025 được UBND thành phố tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp cán bộ, CBCCVC và Nhân dân tìm hiểu sâu hơn về chủ trương, chính sách, quy định trong lĩnh vực cải cách hành chính. Thông qua hình thức thi trực tuyến, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.