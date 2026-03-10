  • Huế ngày nay Online
Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 học viên các tỉnh Nam Trung Lào

HNN.VN - Ngày 10/3, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý khóa III năm 2025 cho 60 học viên đến từ các tỉnh Nam Trung Lào gồm Salavan, Sekong, Champasak và Savannakhet (nước CHDCND Lào).

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Sê Kông thăm, chúc Tết Đoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ Hội đàm thúc đẩy hợp tác biên phòng 100% học viên đến từ Lào tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị loại giỏi và xuất sắc

 Đại biểu tham dự tại lễ khai giảng 

Dự lễ khai giảng, về phía lãnh đạo thành phố Huế có các UVTV Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía nước bạn có Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại thành phố Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong cùng lãnh đạo, cán bộ các tỉnh có học viên tham dự.

Khóa học diễn ra trong 24 ngày, nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của nước bạn Lào những kiến thức cơ bản, cần thiết về công tác lãnh đạo, quản lý; củng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; đồng thời nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào giao phó. Qua đó góp phần thiết thực tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa TP. Huế với các tỉnh Nam Trung Lào, tình hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, phát triển.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn khẳng định, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa TP. Huế với các tỉnh Nam Trung Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo được duy trì thường xuyên. Mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được lãnh đạo cấp cao TP. Huế và các tỉnh Nam Trung Lào quan tâm, ưu tiên, góp phần khẳng định và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các học viên cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm  

Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được trong quá trình học tập, nghiên cứu và khảo sát tại Việt Nam sẽ giúp các học viên rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, góp phần vào công cuộc cải cách nền hành chính và xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển.

Tổng Lãnh sự Lào tại TP. Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong hy vọng lớp học sẽ đạt được mục tiêu đề ra, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, cũng như giữa thành phố Huế và các tỉnh Nam Trung Lào ngày càng phát triển.

THÁI BÌNH
