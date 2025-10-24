100% học viên đến từ Lào tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị loại giỏi và xuất sắc

Khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc của khóa học

Tham dự có ông Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự Lào tại TP. Đà Nẵng; các UVTV Thành ủy: Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Sau gần 6 tháng học tập, các học viên đã hoàn thành khóa học và 50 học viên được cấp bằng tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc Trung cấp lý luận chính trị. Trong đó, có 16 học viên đạt nhiều thành tích xuất sắc được nhà trường khen thưởng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Hoàng Khánh Hùng biểu dương cán bộ, giáo viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ 4 tỉnh nam trung Lào. Khóa học này là sự kế thừa và phát triển của quá trình hợp tác đào tạo cán bộ chính trị lâu dài trong tổng thể chiến lược hợp tác giữa TP. Huế với 4 tỉnh Salavan, Sê Kông, Champasak, Savnanakhet của Lào.

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Ngoài hợp tác đào tạo, khóa học còn mang ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước tin tưởng giao phó, qua đó tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” Việt - Lào.

Ông Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng hy vọng trong quá trình công tác sắp đến, các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ vận dụng những hiểu biết về đường lối chính trị của Việt Nam vào thực tiễn đất nước mình trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua đó, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa thành phố Huế với các tỉnh Trung Nam Lào nói riêng.