  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 10/03/2026 16:37

Trường Cao đẳng nghề số 4 khai giảng đợt 1 năm 2026

HNN.VN - Ngày 10/3, Trường Cao đẳng nghề số 4 tổ chức lễ khai giảng đợt 1 năm 2026 và đưa cơ sở đào tạo tại TP. Huế vào sử dụng.

Học viện Âm nhạc Huế khai giảng năm học 2025 - 2026Đón 15 ngàn tân sinh viên vào năm học mớiHơn 294 ngàn học sinh TP. Huế hân hoan dự lễ Khai giảng đặc biệt Lễ khai giảng đặc biệt của 1,7 triệu thầy, cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viênCông điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh

Đánh trống khai giảng năm học mới 

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên nhà trường.

Tiền thân là Trung tâm xúc tiến việc làm và Câu lạc bộ ô tô, mô tô Quân khu 4, trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề số 4 đã không ngừng nỗ lực, trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và người lao động.

Việc đưa cơ sở đào tạo nghề của nhà trường vào hoạt động là bước phát triển quan trọng, phù hợp với yêu cầu phát triển, sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp quân đội. Qua đó, mở ra cơ hội thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ và các đối tượng chính sách theo nhu cầu xã hội; đáp ứng, nâng cao chất lượng nhu cầu nguồn nhân lực cho địa phương và cả nước.

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề số 4 được cấp phép đào tạo lái xe ô tô cho các hạng B, C1, C với số lượng 500 học viên, đồng thời đào tạo các ngành nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông với 180 chỉ tiêu tuyển sinh.

Riêng trong năm 2026 đã có 750 học sinh, sinh viên là bộ đội, công an xuất ngũ đăng ký các khóa đào tạo, trong đó có 234 học viên đăng ký học lái xe.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trường CaoĐẳng nghềsố 4khai giảngnăm học mới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top