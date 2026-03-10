Trường Cao đẳng nghề số 4 khai giảng đợt 1 năm 2026

Đánh trống khai giảng năm học mới

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên nhà trường.

Tiền thân là Trung tâm xúc tiến việc làm và Câu lạc bộ ô tô, mô tô Quân khu 4, trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề số 4 đã không ngừng nỗ lực, trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và người lao động.

Việc đưa cơ sở đào tạo nghề của nhà trường vào hoạt động là bước phát triển quan trọng, phù hợp với yêu cầu phát triển, sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp quân đội. Qua đó, mở ra cơ hội thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ và các đối tượng chính sách theo nhu cầu xã hội; đáp ứng, nâng cao chất lượng nhu cầu nguồn nhân lực cho địa phương và cả nước.

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề số 4 được cấp phép đào tạo lái xe ô tô cho các hạng B, C1, C với số lượng 500 học viên, đồng thời đào tạo các ngành nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông với 180 chỉ tiêu tuyển sinh.

Riêng trong năm 2026 đã có 750 học sinh, sinh viên là bộ đội, công an xuất ngũ đăng ký các khóa đào tạo, trong đó có 234 học viên đăng ký học lái xe.