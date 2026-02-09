Tiệc đối ngoại mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Lào

Khung cảnh buổi tiệc. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư; Phet Phomphiphak, Chánh Văn phòng Trung ương.

Cùng dự, có các đồng chí Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam với nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền nam thống nhất đất nước…; cũng là năm Việt Nam hoàn thành việc tinh gọn bộ máy từ cấp Trung ương đến địa phương, sáp nhập các tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Thông tin về những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 96 năm xây dựng và phát triển, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nêu rõ những thành tựu, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025.

Đại sứ khẳng định những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Khẳng định nhân dân Việt Nam mãi mãi là đồng chí, anh em gắn bó máu thịt với nhân dân Lào, cùng nhau nỗ lực vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển của mỗi nước, Đại sứ bày tỏ mong muốn, năm mới Bính Ngọ 2026, hai nước sẽ tiếp tục phát huy tình cảm đó, tinh thần đó, kề vai sát cánh, siết chặt tay nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong đã gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để bảo vệ, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng hiệu quả với chất lượng mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; quyết tâm cao đạt được những dấu mốc phát triển mới, phấn đấu hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, không ngừng nâng cao vị thế trong khu vực, quốc tế, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội phù hợp điều kiện của mỗi nước.

Trong không khí nồng ấm, hữu nghị, đoàn kết và thắm tình đồng chí anh em, các đại biểu cùng thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam; nghe những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ca ngợi đất nước, con người và mùa xuân cũng như hòa mình trong các điệu múa truyền thống của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào và cùng chúc mừng thành công Đại hội Đảng của mỗi nước, chúc cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

https://nhandan.vn/tiec-doi-ngoai-mung-xuan-binh-ngo-2026-tai-lao-post942394.html?gidzl=q3T7N4lnZNNIAavSI--BSz4hJrvHwjjvcdaRLW6-tdoSV4fH1-kBBiihJLLHwDqjptuMKZQkzV8UJ_60Tm