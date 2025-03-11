Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký Quyết định số 27/QĐ-BCĐQG ban hành Kế hoạch tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng; góp phần tri ân và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027)...

Nội dung “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” gồm:

- Tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.

- Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ TKQT được.

- Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

- Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh XĐDT hài cốt liệt sĩ.

- Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ TKQT hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ” giao Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức Lễ phát động.

Ban Chỉ đạo cấp quân khu, cấp tỉnh căn cứ nội dung phát động của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” ở cấp mình đạt kết quả cao nhất.

Thời gian thực hiện Chiến dịch từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027.

Thời gian tổ chức Lễ phát động tại Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị: Sáng ngày 2/4/2026 (Thứ Năm).

Thời gian sơ kết: Sau 250 ngày triển khai Chiến dịch (từ ngày 15/3/2026 đến ngày 20/11/2026), Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện (xong trong tuần 4 tháng 11/2026).

Thời gian tổng kết Chiến dịch: Tuần 4 tháng 7/2027./.