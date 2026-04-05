Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cùng tham dự lễ phát động có: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, đại diện các bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý và lương tri của dân tộc.

Trong những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2025, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ. Đã tiếp nhận gần 13.500 mẫu (gồm mẫu hài cốt và mẫu thân nhân), qua đó, đã xác định được danh tính cho hơn 100 liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN và hơn 2.500 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; đã tổ chức thu nhận gần 60.000 mẫu sinh phẩm để xây dựng ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ.

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả đó không chỉ có ý nghĩa về số lượng, mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, góp phần làm vơi đi nỗi đau của các gia đình, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại là rất lớn. Hiện nay, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong khi đó, điều kiện thực hiện ngày càng rất khó khăn: Thông tin ngày càng ít, nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình, địa bàn thay đổi lớn theo thời gian.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương cùng tinh thần làm việc quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong triển khai thực hiện.

Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức thực hiện được triển khai theo lộ trình cụ thể: từ khảo sát, xây dựng kế hoạch trong quý I/2026; tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ trong tháng 4/2026; đến triển khai lấy mẫu diện rộng từ tháng 5/2026 và mở rộng toàn quốc đến giữa năm 2027.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể các bộ ngành địa phương, cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân cả nước hãy hành động với lương tâm, trách nhiệm, với tình cảm sâu sắc nhất, với quyết tâm mạnh mẽ nhất, cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu của chiến dịch và rút ngắn thời gian chờ đợi của các gia đình liệt sĩ.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ và hành động bằng trái tim, trí tuệ, công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn và sự kiên trì bền bỉ vượt qua mọi khó khăn hiểm nguy trong tổ chức thực hiện, chiến dịch sẽ thắng lợi.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, biểu tượng của tinh thần bất khuất gắn với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.

https://nhandan.vn/phat-dong-chien-dich-500-ngay-dem-tim-kiem-quy-tap-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-post952739.html