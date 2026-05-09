  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 10/05/2026 15:38

Nhiều hoạt động giúp người dân trên hai tuyến biên giới

HNN.VN - Ngày 10/5, thực hiện chương trình “Ngày về thôn bản”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) cử cán bộ chiến sĩ giúp gia đình bà Hồ Thị Nam, thuộc trường hợp hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa mùa vụ.

Khúc quân hành yêu thương trên biên ảiGiáo dục truyền thống tại cột mốc biên giớiLan tỏa chủ trương một cách tự nhiên và thuyết phụcGiúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhàGiáo dục truyền thống cho học sinh khu vực biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây giúp ngư dân sơn biển số lên thân tàu 

Trước đó, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 5) và Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) đã thu hoạch lúa giúp nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn. Do thời tiết khu vực biên giới thường xảy ra mưa dông vào buổi chiều, nhiều diện tích lúa nằm ở địa hình núi dốc, việc thu hoạch gặp khó khăn, sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng giúp bà con thu hoạch góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Vinh Lộc tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" với các hoạt động: Vệ sinh, cắt tỉa nhánh, quét vôi gốc cây trên tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - đẹp", trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong các ngày 8, 9 và 10/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sau khi UBND xã thực hiện cấp 382 biển số đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa và tàu cá trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây về địa bàn các thôn Bình An, Bình An 2, Cảnh Dương và Phú Hải để hỗ trợ bà con sơn biển số lên thân tàu theo đúng kích thước và quy định.

Cùng với việc hỗ trợ kỹ thuật, đơn vị còn phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thủy sản và các chế tài xử phạt vi phạm IUU. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phònggiúp dânhai tuyếnbiên giới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa

Ngày 9/5, Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 5) tổ chức chương trình "Ngày về thôn bản", cử lực lượng cán bộ chiến sĩ đơn vị thu hoạch lúa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Nơi, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Chi Đu Nghĩa, với tổng diện tích hơn 1ha.

Giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa
Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới

Ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) phối hợp với Trường Mầm non Đông Sơn tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh.

Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới
Giúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhà

Ngày 24/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình bà Huỳnh Thị Gái, trú tại thôn Bình An 2.

Giúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhà
Lực lượng vũ trang thành phố Huế:
Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chiều 22/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động
Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học

Ngày 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây Lăng Cô), phối hợp Trường THCS Lộc Tiến tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026, với thông điệp “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top