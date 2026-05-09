Nhiều hoạt động giúp người dân trên hai tuyến biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây giúp ngư dân sơn biển số lên thân tàu

Trước đó, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 5) và Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) đã thu hoạch lúa giúp nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn. Do thời tiết khu vực biên giới thường xảy ra mưa dông vào buổi chiều, nhiều diện tích lúa nằm ở địa hình núi dốc, việc thu hoạch gặp khó khăn, sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng giúp bà con thu hoạch góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Vinh Lộc tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" với các hoạt động: Vệ sinh, cắt tỉa nhánh, quét vôi gốc cây trên tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - đẹp", trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong các ngày 8, 9 và 10/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sau khi UBND xã thực hiện cấp 382 biển số đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa và tàu cá trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây về địa bàn các thôn Bình An, Bình An 2, Cảnh Dương và Phú Hải để hỗ trợ bà con sơn biển số lên thân tàu theo đúng kích thước và quy định.

Cùng với việc hỗ trợ kỹ thuật, đơn vị còn phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thủy sản và các chế tài xử phạt vi phạm IUU. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển.