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ClockThứ Năm, 25/06/2026 15:23

Tập trung quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

HNN.VN - Ngày 25/6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

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Lực lượng BĐBP thành phố Huế cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tuần tra song phương 

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, trên không; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng BĐBP thành phố Huế tổ chức 276 đợt tuần tra bảo vệ biên giới, bờ biển và vùng biển với 1.811 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì hiệu quả công tác tuần tra song phương và đơn phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, BĐBP thành phố chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 63 vụ với 181 đối tượng. Trong đó, khởi tố, bàn giao cơ quan Công an điều tra 3 vụ, 5 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 18 vụ, 34 đối tượng, phạt tiền hơn 474 triệu đồng; tịch thu tang vật bán đấu giá và tiền vi phạm nộp ngân sách Nhà nước gần 200 triệu đồng.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên khu vực biên giới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
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