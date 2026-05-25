Tuổi trẻ bộ đội biên phòng xung kích trong mọi nhiệm vụ

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố chúc Tết cổ truyền nước bạn Lào

Ngày hội của tuổi trẻ bộ đội biên phòng

Tại hội trường lớn trụ sở Ban Chỉ huy BĐBP thành phố rộn ràng khí thế của 110 cán bộ, đoàn viên thuộc 13 đội thi tham dự hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong BĐBP thành phố năm 2026. Đó là những bí thư, phó bí thư chi đoàn, chính trị viên phó… các đơn vị, các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới hội tụ về đây. Họ cùng “kể” câu chuyện của bản thân và đồng đội về những năm tháng xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số”, làm “điểm tựa” cho người dân khu vực biên giới đi qua thiên tai, đồng hành hỗ trợ bà con thực hiện hiệu quả những mô hình sinh kế, vươn lên phát triển kinh tế.

Những bài thi với phần liên hệ thực tế sống động, khiến người dự khán được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc chân thực. Đó là những giọt mồ hôi thấm xuống mảnh đất biên cương, khi dưới nắng hè gay gắt, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân vẫn miệt mài cùng các lực lượng xã A Lưới 1 nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn, khơi thông dòng chảy, giúp người dân biên giới chuẩn bị phục vụ cho vụ mùa mới.

Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố trao quà cho người dân bản Lào

Đó là tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm khi phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 và đoàn “Thiện duyên Sài Gòn - Đà Nẵng - Quảng Ngãi” tổ chức chuỗi hoạt động triển khai xây dựng, lắp đặt, khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên - đường cờ Tổ quốc” tại thôn Phú Thượng. Đồng thời triển khai lắp đặt, khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên”, trao quà, hỗ trợ sinh kế và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sêkông, nước CHDCND Lào.

Ai nấy cũng xúc động cùng những bước chân lặng lẽ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây, khi các anh thực hiện chiến lược “3 bám, 4 cùng”, từ đó “chạm” đến ước mơ của những học trò hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hiếu học. Thương các em thiếu không gian học tập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã xây dựng và bền bỉ thực hiện hiệu quả từ năm 2024 cho đến nay mô hình “Góc học tập cho em”. Đây là mô hình mới trong lực lượng BĐBP thành phố Huế, tặng bàn học, đèn học, giá sách. Với mỗi trường hợp, các chiến sĩ đều đến tận nhà tự tay lắp ráp “góc học tập” cho các em, với những yêu thương đong đầy. Trong thành công của mỗi phong trào, mô hình các đơn vị thực hiện mang đậm dấu ấn của những cán bộ Đoàn, những cán bộ, chiến sĩ làm công tác vận động quần chúng.

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố (giữa) trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo Trung tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố, họ là những “thủ lĩnh” tập hợp sức mạnh đoàn kết, để tuổi trẻ BĐBP thành phố Huế mãi là ngọn lửa tâm huyết, trách nhiệm với Nhân dân, với xã hội, cộng đồng. Trong những ngày học sinh THPT trên địa bàn thành phố Huế bước vào kỳ thi tốt nghiệp, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Đồn Biên phòng Phong Hải, Đồn Biên phòng Vinh Xuân... đã tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ nước uống, sữa, bút và tiếp thêm tinh thần vững vàng cho thí sinh các trường học trên hai tuyến biên phòng.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố thăm hỏi người cao tuổi, thuộc diện chính sách tại khu vực biên giới

Nhân rộng những điển hình

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”, những năm qua, tuổi trẻ BĐBP thành phố Huế đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, phương pháp tổ chức hoạt động và kỹ năng tuyên truyền. Nhiều đồng chí đã thực sự trở thành hạt nhân tiêu biểu trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, cổ vũ đoàn viên thanh niên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuổi trẻ BĐBP thành phố sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ

Hội thi hôm nay là môi trường bổ ích để đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng tổ chức hoạt động phong trào và khả năng xử lý các tình huống trong thực tiễn công tác. Một số đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu như Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Đại úy Trần Đình Nguyên, tuyên truyền viên chính của Chi đoàn Đồn Biên Phòng cửa khẩu cảng Thuận An…

Hội thi thực sự là ngày hội của tuổi trẻ BĐBP với không khí sôi nổi, hấp dẫn, gắn chặt với thực tiễn công tác, chiến đấu, huấn luyện và đời sống Nhân dân ở khu vực biên giới.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu nhấn mạnh: Đây là dịp để phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những nhân tố tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.