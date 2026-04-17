Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Bộ đội biên phòng thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hỗ trợ người dân các bản Lào

Sau khi giải thể Bộ Chỉ huy BĐBP và thành lập Ban Chỉ huy BĐBP trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tổ chức bộ máy từng bước được ổn định, kiện toàn; cơ chế chỉ huy, điều hành được xác lập, vận hành tương đối đồng bộ, thông suốt. Mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố; chức năng, nhiệm vụ cơ bản được thực hiện đầy đủ, không để gián đoạn. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được giữ vững; hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, biên phòng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được tăng cường.

Lực lượng BĐBP thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; thực hiện hiệu quả ba chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Hội nghị thảo luận, nêu bật kết quả đạt được; chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình mới, nhất là trong phối hợp, trao đổi thông tin và bảo đảm quân số ở một số đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh biểu dương những kết quả nổi bật của BĐBP thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gắn bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phối hợp, hoàn thiện cơ chế, quy chế công tác trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.