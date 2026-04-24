Giỗ Tổ Hùng Vương, lan tỏa giá trị cội nguồn

Các địa phương rước kiệu về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Báo Phú Thọ

Trang trọng phần lễ

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương mang một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, hình thành không gian liên kết vùng giữa Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình. Lễ hội Đền Hùng vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt hơn, trở thành không gian văn hóa chung, lan tỏa giá trị cội nguồn linh thiêng tới cộng đồng người Việt trong nước và kiều bào nước ngoài.

Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Đây không chỉ là nơi hội tụ của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên mà còn là điểm kết tinh bản sắc văn hóa dân tộc, hun đúc tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Trải qua nhiều năm tổ chức, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng ngày càng được khẳng định là lễ hội tiêu biểu mang tầm quốc gia, với phần lễ trang nghiêm, thành kính, mẫu mực và phần hội phong phú, hấp dẫn, đậm đà bản sắc cội nguồn.

Phần lễ được tổ chức trang trọng, thành kính với các nghi lễ truyền thống. Đó là Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ dâng hương giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong”; Lễ dâng hương của 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/3 tại các di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước, góp phần mở rộng không gian thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Một điểm nhấn trong Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là tiếp tục phát huy việc khuyến khích mỗi gia đình chuẩn bị mâm cơm tri ân tổ tiên trong ngày Giỗ Tổ. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương từ không gian gia đình đến cộng đồng, từ làng, xã đến quốc gia. Điều này cho thấy tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được tiếp nối và phát huy, trở thành sợi dây bền chặt gắn kết các thế hệ người Việt. Chính điều đó đã tạo nên sức mạnh, sự gắn bó đoàn kết của toàn dân tộc…

Đậm chất dân gian phần hội

Để phục vụ tốt nhất cho đồng bào và du khách, ngay sau tết Nguyên đán, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ban, ngành trong tỉnh này đã khẩn trương xây dựng các phương án tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026.

Các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống nhằm tái hiện lại các hình thức sinh hoạt tinh thần, lao động sáng tạo của cha ông xưa. Đó là đánh trống đồng, đâm đuống, hát Xoan, dân ca Mường, hát Soọng cô; lễ hội đường phố; hội trại văn hóa, phường; hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; trình diễn nghề truyền thống; các hoạt động thể thao dân gian như bơi chải, bắn nỏ, vật dân tộc…

Phần hội được tổ chức với quy mô mở rộng, trong sự hội nhập tỉnh mới đã tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu và sự kết nối các giá trị văn hóa đặc trưng trong cùng một không gian lễ hội, góp phần bảo tồn di sản và tạo điều kiện để cộng đồng giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch liên vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa - lịch sử khu vực.

Trên tinh thần cả phần lễ và phần hội đều phải mang đậm chất dân gian truyền thống và khuyến khích sự tham gia tự nguyện, tự giác, tích cực nhất của cộng đồng, ban tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội…