Lộ trình hiện thực hóa giấc mơ ASIAD

Thông qua VnExpress Marathon - Huế khẳng định năng lực tổ chức những giải đấu, sự kiện lớn

Vị thế mới

Năm 2025, thể thao thành tích cao của Huế giành 722 huy chương, trong đó 59 huy chương quốc tế (21 HCV, 17 HCB, 21 HCĐ), vượt gấp đôi mục tiêu đề ra. Bên cạnh số lượng, nếu nhìn vào chất lượng, có thể thấy, hiện một số bộ môn thể thao của Huế đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở các sân chơi khu vực, châu lục, thậm chí quốc tế, thay vì đặt mục tiêu dự các giải để học hỏi như trước.

Nhưng thành công của thể thao Huế không dừng lại ở đó. Ngoài những cái tên khá quen thuộc, như: Mỹ Hạnh, Mỹ Trang (vật); Văn Đông, Thùy Linh (đá cầu); Thanh Nhi (bắn cung); Văn Sửu (Jujitsu); Minh Thuận (Karate)…, thể thao Huế đã “xuất lộ” những gương mặt trẻ đầy tiềm năng, như: Hoài Thương (2 HCV Giải vô địch và vô địch trẻ châu Á 2025), Quỳnh Anh (HCV Giải điền kinh vô địch U20 Đông Nam Á 2025), Mỹ Linh (HCB Giải vô địch trẻ châu Á 2025). Trong một vài năm tới, đây chính là những nhân tố có thể giúp thể thao Huế tỏa sáng trên nhiều đấu trường.

Ngoài những cá nhân nổi bật, thêm một điều mà thể thao Huế làm được thời gian qua chính là duy trì được sự ổn định ở nhiều nhóm môn. Từ các môn trọng điểm, như: vật, điền kinh, Karatedo…, cho đến nhóm môn nền tảng như đá cầu, Jujitsu, bắn cung, cầu mây…. Điều này tạo nên nền móng vững chắc cho thể thao Huế trong hành trình phía trước.

Không chỉ trên sàn đấu, Huế còn khẳng định năng lực tổ chức khi năm 2025 đăng cai 7 giải quốc gia và quốc tế, thu hút gần 3.000 VĐV, HLV. Việc đẩy mạnh xã hội hóa thông qua các giải, sự kiện, như: Hue Sport Festival, Marathon VnExpress 2025, Golf Faldo Series châu Á 2025, Pickleball Huế mở rộng… đã góp phần kích cầu du lịch, đưa Huế trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý và hình thành hệ sinh thái thể thao, bổ trợ cho chiến lược phát triển thể thao thành tích cao mà thành phố đã và đang thực hiện.

Để thật sự “chạm” ASIAD

Từ đây đến năm 2030, mục tiêu của thể thao thành tích cao Huế là tiếp tục phát triển các bộ môn thế mạnh giai đoạn trước, tập trung đầu tư thêm 2 môn thể thao cầu mây, cử tạ; hàng năm, phấn đấu đạt từ 330 - 370 huy chương các loại, trong đó có từ 30 - 35 huy chương quốc tế; xây dựng kế hoạch tập luyện, tổ chức tập huấn nước ngoài hoặc tại các trung tâm, địa phương có thế mạnh đối với các đội tuyển, VĐV ưu tú các môn thể thao trọng điểm, nhất là các môn tham gia Đại hội TDTT toàn quốc, SEA Games, ASIAD…

Huế hiện đang là điểm đến thú vị của du khách

Mục tiêu trên cũng phần nào cho thấy, bên cạnh SEA Games, thể thao Huế đang hướng đến đấu trường ASIAD với tâm thế không chỉ để học hỏi, cọ xát. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, thể thao Huế cần có những giải pháp mang tính đột phá trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, tập huấn nước ngoài dài hạn cho các môn mũi nhọn, nhóm môn Olympic, ASIAD là giải pháp then chốt khi mục tiêu hướng đến không chỉ nâng cao trình độ mà còn nhằm tiếp cận môi trường huấn luyện, cọ xát mang tính khoa học, có cường độ cao, phù hợp với xu thế thể thao đỉnh cao hiện đại.

Dự kiến, Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao thành phố sẽ đưa vào hoạt động tháng 5/2026. Khi công trình hoàn thành, cần đầu tư mạnh các thiết bị, công nghệ hiện đại trong thi đấu, chấm điểm, phân tích chuyển động… Đó sẽ là nền tảng để Huế đăng cai thêm nhiều giải đấu tầm cỡ và tạo lợi thế sân nhà.

Bên cạnh cơ sở vật chất tập luyện của VĐV các bộ môn, với thế mạnh là một trong những trung tâm y tế lớn của khu vực miền Trung và cả nước, điều này sẽ thuận tiện để phát triển mô hình Y học thể thao (hồ sơ sinh học, ứng dụng phân tích dữ liệu, hồi phục chấn thương, tâm lý, tối ưu dinh dưỡng cho từng VĐV)... Qua đó giúp VĐV tránh chấn thương, duy trì phong độ đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân.

Cùng với thành phố, thể thao Huế đang bước vào thời kỳ xây dựng, khẳng định là một trong những trung tâm mạnh của cả nước. Dựa trên nền tảng là Nghị quyết về việc phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 của HĐND thành phố, hy vọng những đề xuất này sẽ góp phần gợi mở trong hành trình hiện thực hóa khát vọng chinh phục ASIAD, Olympic của thể thao Huế trong tương lai.