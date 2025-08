Giữ bình yên giữa trùng khơi

Diễn tập trên biển sẵn sàng chiến đấu

Mặt trận đêm

Những năm về trước, tàu giã cào, đặc biệt là giã cào công suất lớn từ các tỉnh khác đến đánh bắt trái phép trên vùng biển ven bờ thành phố Huế, hoành hành ngày càng nhức nhối. Nguồn lợi thủy sản bị đánh bắt hủy diệt, cùng với ngư lưới cụ của ngư dân địa phương bị “cào”, rách nát, hư hỏng. Nhiều gia đình gần như mất trắng tài sản, ôm nợ. Nước mắt ngư dân cùng rất nhiều lá đơn kêu cứu, kiến nghị bức xúc tại những kỳ tiếp xúc cử tri các cấp.

Theo Đại tá Hoàng Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế, trước vấn nạn giã cào nhức nhối kéo dài, năm 2020, UBND tỉnh (nay là TP. Huế) giao nhiệm vụ chủ công phòng, chống giã cào trái phép cho lực lượng BĐBP. Với vai trò chủ chốt bên chân sóng, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 sẵn sàng “ra trận” - là những chuyến xuất kích, chủ yếu nửa đêm về sáng.

“Tàu giã cào thường lén lút hoạt động từ 11 đêm đến 3 giờ sáng. Những chuyến truy đuổi đôi khi kéo dài 4-5 giờ đồng hồ. Nhiều trường hợp tàu giã cào bị bắt giữ, trọng tải lớn không thể vào cửa Thuận An, phải dẫn giải về cảng Chân Mây, bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải gian nan trên sóng gió từ nửa đêm đến tận chiều hôm sau mới hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn” - Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Hải đội trưởng và Trung tá Cao Quốc Giảng, Chính trị viên Hải đội 2, bắt đầu câu chuyện.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế

Thiếu tá Hoàng Hải Quân, Phó thuyền trưởng, vẫn nhớ như in cuộc truy bắt nghẹt thở tàu giã cào đến từ Quảng Ngãi, kéo dài suốt 4 giờ vào tháng 3/2024. Đêm đó, từ tin báo của ngư dân, nhận lệnh Bộ Chỉ huy, tàu Hải đội 2 lập tức xuất kích ra vùng biển Vinh Thanh. “Nguyên tắc của hàng hải khi lưu thông trên biển ban đêm phải bật đèn tín hiệu. Nhưng để tránh bị phát hiện, chúng tôi luôn phải tắt hết đèn, bắt buộc tiếp cận đối tượng ở mục tiêu mù, rất nguy hiểm” - Thiếu tá Quân nói.

Khi khoảng cách giữa hai thuyền được rút ngắn tầm 2 hải lý, tín hiệu radar của đối phương phát hiện, họ bắt đầu tăng tốc bỏ chạy, liên tục đánh võng, ném vật cản như lưới rách, vỏ chai để cản đường. Chúng tôi phải điều khiển tàu cực kỳ chính xác, chỉ cần lệch vài độ là có thể xảy ra va chạm nguy hiểm”, Thiếu tá Quân trầm giọng.

Đó không đơn giản là cuộc rượt đuổi về tốc độ, mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng giữa biển đêm. Trong bóng tối đặc quánh, giữa tiếng động cơ máy tàu và ầm ào sóng gió, hai chiến sĩ ngoài mạn tàu trở thành “đôi mắt” cho thuyền trưởng, truyền tín hiệu bằng khẩu hình và đôi tay. Mọi động tác phải chuẩn xác, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý. Bởi chỉ cần một thao tác sai lệch, có thể khiến nỗ lực tiếp cận đổ sông đổ bể.

Quên mình

Khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong cuộc truy bắt là lúc hai mạn tàu áp sát. Trong tích tắc, khi con sóng đẩy hai chiếc tàu sát vào nhau, nước biển như nén lại trước khi bung ra, tạo nên một điểm chạm ngắn ngủi giữa hai thân tàu, đó chính là thời cơ để người lính biên phòng nhảy sang tàu cá vi phạm. Cú nhảy giữa sóng gió, trong đêm tối phải cực kỳ chính xác; khi chân tiếp boong tàu trơn nhẫy nước, các anh phải trụ vững để tránh tai nạn nguy hiểm rập rình.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

“Giữa biển khơi, việc di chuyển từ tàu này sang tàu kia (đặc biệt trong tình thế truy đuổi tàu đang bỏ chạy và đối tượng dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản, chống đối quyết liệt) không phải chỉ dày dạn kinh nghiệm, chuẩn xác mà đòi hỏi mỗi người lính phải dũng cảm, bản lĩnh, kiên cường; tập thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu là khối đoàn kết, phối hợp ăn ý. Chỉ cần một chút do dự, thiếu quyết đoán, cái giá phải trả là sức khỏe, mạng sống. Không đếm hết những lần cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đối mặt và vượt qua hiểm nguy giữa biển đêm sóng gió, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Thiếu tá Nguyễn Quang Thành và Trung tá Cao Quốc Giảng bộc bạch những lời tự tâm can.

Làn nước trong xanh yên bình vỗ lao xao dưới chân cầu cảng. Nơi đây bao chuyến tàu và cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã xuất kích, truy đuổi tàu vi phạm, đẩy lùi vấn nạn giã cào trái phép, trả lại nụ cười cho ngư dân; bất chấp thời gian, không gian xuất kích cứu ngư dân bệnh nặng, gặp tai nạn trong quá trình đánh bắt hoặc gặp giông tố bất ngờ, trong lằn ranh sinh tử giữa trùng khơi.

Những chuyến “ra trận” trở về mang theo chiến công, được thủ trưởng Bộ Chỉ huy khen thưởng nóng. Giấy khen, bằng khen của các cấp và thư cảm ơn của ngư dân đối với BĐBP ngày càng dày thêm tại phòng truyền thống đơn vị. “Nhưng có những cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 vượt sóng dữ cứu dân trong trận lũ lụt lịch sử năm 1999, đã hy sinh quên mình. Các liệt sĩ Phạm Văn Điền, Lê Đình Tư không thể trở về, mãi mãi nằm lại trong lòng biển. Đó là tấm gương để mỗi người lính biên phòng luôn nỗ lực huấn luyện, tôi luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ bình yên biên cương, biển đảo, tính mạng, tài sản của Nhân dân” - Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế khẳng định.

Tiếp bước thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 sẵn sàng vượt sóng dữ. Từ cầu cảng này, Đại úy Phạm Văn Điền và Trung sĩ Lê Đình Tư cùng đồng đội đã xuất kích với tinh thần bằng mọi giá, ứng cứu Nhân dân, dù có thể phải hy sinh. Bằng tinh thần, trách nhiệm lớn lao đó, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã ứng cứu thành công hàng trăm ngư dân gặp nạn trên biển. Điển hình là chuyến xuất kích cứu 9 ngư dân Thuận An khi tàu cá do ông Nguyễn Đe làm thuyền trưởng bị sóng dữ đánh chìm.

Đêm đó, cả Thuận An không ngủ. Người dân Thuận An cùng thân nhân của 9 ngư dân nghẹt thở bên thềm sóng. Đến 1 giờ sáng, nước mắt vỡ òa hạnh phúc khi cả 9 ngư dân đã được cứu, bình an trở về. Thiếu tá Nguyễn Quang Thành bộc bạch: Những cái ôm chầm nghẹn ngào xúc động, những cái nắm tay thật chặt người dân dành cho cán bộ, chiến sĩ, đối với các anh là phần thưởng quý giá, là động lực để tập thể đơn vị tiếp tục “chân cứng đá mềm”, góp phần giữ bình yên giữa trùng khơi...