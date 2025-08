Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng xung kích trên nhiều mặt trận

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân giúp người dân biên giới thu hoạch lúa

Tình nguyện vì cộng đồng

Những ngày này, tại các bãi biển Thuận An, Phú Thuận, những tuyến đường trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô (hợp nhất từ thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy), tuổi trẻ BĐBP phối hợp với tuổi trẻ các lực lượng đang triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, ra quân làm sạch biển, tổng dọn vệ sinh những khu vực công cộng, duy trì, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Thuận An phối hợp với tình nguyện viên đến từ “Hội yêu rác”, sau khi làm sạch môi trường đã bắt tay trồng hơn 100 cây dương ở khu vực rừng phòng hộ, bãi biển Thuận An. “Chúng tôi chọn lựa mua cây giống khỏe mạnh, trồng dặm vào những vị trí trống, tạo độ dày cho rừng phòng hộ, phòng, chống xâm thực, sạt lở hiệu quả hơn”- Thượng úy Cao Đức Anh, Bí thư Chi đoàn Đồn BPCK cảng Thuận An chia sẻ.

Trước đó, tại tuyến biên giới đất liền, cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN Đồn BPCK Hồng Vân và Đồn BPCK A Đớt đã thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày về thôn bản”, triển khai thu hoạch lúa giúp người dân biên giới với tổng diện tích gần 3ha, tránh thiệt hại mùa màng do những trận mưa giông thường xảy ra ở vùng núi cao. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động; Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Hải đội 2…, tích cực giúp dân trên địa bàn sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng gần 10km…

Theo Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, tuổi trẻ BĐBP là lực lượng nòng cốt, xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như giúp người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, ĐVTN các đơn vị xung kích thực hiện phong trào “Tuổi trẻ BĐBP thành phố Huế xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Ngày về thôn bản”; phát động “Tháng thanh niên, Tháng 3 biên giới và ra quân “Ngày Chủ nhật xanh, hãy làm sạch biển”...; tích cực phối hợp với các tổ chức quần chúng địa phương và các đơn vị triển khai các hoạt động giúp dân cải tạo đất sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, phát triển kinh tế.

Trong đó, ĐVTN các đơn vị trên hai tuyến biên phòng tổ chức trồng hơn 11.000 cây xanh các loại bao gồm: cây ăn quả giá trị kinh tế cao, cây bóng mát, cây chắn sóng, chống xâm thực ở khu vực ven biển; ươm và trồng gần 200 cây hoa bằng lăng, mai vàng, làm đẹp cảnh quan, môi trường. Đoàn Thanh niên BĐBP thành phố đã tham mưu, phối hợp với các nhà hảo tâm, các đơn vị kết nghĩa, các tổ chức đoàn thăm, tặng gần 1.000 suất quà cho Nhân dân khu vực biên giới; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

“Tuổi trẻ BĐBP thành phố tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, phần việc thanh niên như mô hình “Hũ gạo tình thương”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Đường cờ Tổ quốc”, tặng quà quỹ tiếp sức đến trường, túi thuốc quân y..., bồi đắp niềm tin yêu trong lòng người dân; thắt chặt tình quân - dân, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” - Thượng tá Lê Hồng Tuyên chia sẻ.

Xung kích bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác biên phòng; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc bằng các hoạt động cụ thể, cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN các đơn vị trên hai tuyến biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát, công tác vận động quần chúng, cứu hộ cứu nạn..., góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Từ đầu năm đến nay, gần 300 đợt/gần 2.000 lượt cán bộ, ĐVTN xung kích tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển; phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó khởi tố 1 đối tượng cùng tang vật thu giữ là 40 viên ma túy tổng hợp; xử lý vi phạm hành chính 6 vụ/ 21 đối tượng với tang vật thu giữ là 51 thùng nước tăng lực, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 41 triệu đồng. Hơn 220 lượt cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia khắc phục sự cố tràn dầu, thu dọn 242 tấn dầu thải.

“Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ BĐBP thành phố trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Quân đội tiến quân vào khoa học”, được cụ thể hóa thành phong trào “Tuổi trẻ BĐBP thành phố xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ”, cán bộ, ĐVTN các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển; tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo”; nghiên cứu đưa ra những sáng kiến, sáng chế, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo trên địa bàn” - Thượng tá Lê Hồng Tuyên cho biết.