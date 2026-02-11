Lan tỏa mùa xuân yêu thương

Đoàn Thanh niên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế phối hợp cùng Đoàn xã Hưng Lộc tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026. Ảnh: Công an TP. Huế

Trong những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhịp sống cuối năm trở nên hối hả, hàng trăm suất quà nghĩa tình vẫn đều đặn được trao tận tay người dân, học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Huế.

Hướng đến những hoàn cảnh khó khăn

Cuối tháng 12/2025, từ sáng sớm, em Đoàn Hữu Hiệp (học sinh Trường Tiểu học Thanh Toàn) cùng 29 học sinh khác đã có mặt tại trụ sở Đảng ủy phường Thanh Thủy với niềm háo hức và mong chờ. Tại đây, các em được nhận các suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) do đơn vị Huế Times Square và Toyota Huế hỗ trợ.

Theo chia sẻ của Hữu Hiệp, những phần quà không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, mà còn là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với nỗ lực học tập của các em. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, trở thành động lực để các em thêm tự tin, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh đó, 50 suất quà an sinh gồm chăn ấm, túi thuốc và tiền mặt cũng được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Những phần quà ý nghĩa này được hỗ trợ bởi Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế, Công ty CP Dệt may Huế, Công ty Điện lực Huế và CLB Thầy thuốc trẻ Sở Y tế Huế.

Anh Nguyễn Viết Huy Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND TP. Huế cho biết, hoạt động trao quà lần này nằm trong khuôn khổ chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 và “Xuân tình nguyện” năm 2026, do đơn vị chủ trì phối hợp với Đoàn phường Thanh Thủy tổ chức.

“Mục tiêu của chương trình là kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để chung sức chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội”, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND TP. Huế chia sẻ.

Đối với tuổi trẻ Công an TP. Huế, tinh thần xung kích và trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ trẻ trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được lan tỏa rõ nét qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về các địa bàn khó khăn và vùng sâu, vùng xa. Từ đó, góp phần sẻ chia, mang mùa xuân ấm áp đến với người dân.

Nổi bật, Đoàn Thanh niên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế đã phối hợp với Đoàn Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đoàn xã Hưng Lộc và Đoàn phường Phú Bài tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026. Qua đó, trao 10 phần quà cho các hộ dân khó khăn tại bản Phúc Lộc (xã Hưng Lộc) và 45 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Bài, với tổng kinh phí 18,5 triệu đồng.

Công an xã A Lưới 5 phối hợp cùng Công ty CP Thủy điện miền Trung tổ chức trao 110 suất quà Tết cho các em học sinh tại Trường TH&THCS Hồng Hạ và Trường TH&THCS Hương Nguyên. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội sâu sắc của lực lượng công an và đơn vị tài trợ, góp phần động viên các em học sinh vùng cao nỗ lực vươn lên trong học tập, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Hành động vì cộng đồng

Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài cho biết, trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thành đoàn Huế đã triển khai Chương trình “Xuân thanh niên - Hành động vì cộng đồng” nhằm chăm lo đời sống, mang đến niềm vui và hơi ấm mùa xuân cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thành đoàn Huế phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như: “Hành trình Xuân ấm - Lan tỏa yêu thương”, “Xuân thanh niên - Hành động vì cộng đồng”, thăm hỏi, tặng quà công nhân làm việc trong đêm giao thừa, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Dự kiến, chương trình sẽ trao gần 800 suất quà, với tổng trị giá khoảng 750 triệu đồng đến bà con nhân dân, thanh niên, công nhân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trong đó ưu tiên các hộ gia đình, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 trên địa bàn TP. Huế.

Bí thư Thành đoàn Huế chia sẻ: “Xuân thanh niên - Hành động vì cộng đồng” không chỉ là dịp kêu gọi, kết nối sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong công tác chăm lo an sinh xã hội, mà còn góp phần động viên tinh thần, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm vui xuân, đón Tết. Chương trình cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cao điểm thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng xã hội.