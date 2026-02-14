  • Huế ngày nay Online
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nâng chất hội chợ Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

Theo đại diện KOTRA của Hàn Quốc, Việt Nam cần thu hút mạnh các nhà mua hàng nước ngoài, chuẩn bị cơ chế ưu đãi và duy trì chiến lược 5-10 năm để hội chợ trở thành sự kiện tầm khu vực.

Người dân háo hức mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN) 

Việt Nam đang từng bước định hình chuỗi hội chợ theo mùa như một cấu phần quan trọng trong chiến lược xúc tiến thương mại mới. Mục tiêu không dừng ở việc kích cầu thị trường nội địa, mà hướng tới xây dựng một nền tảng kết nối giao thương mang tầm khu vực, từng bước gắn doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi cung ứng toàn cầu qua Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Ông Bok Dug Gyou, Phó Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Trưởng ban Korea Desk tại Cục Xúc tiến thương mại đã chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và giúp hội chợ thực sự tạo ra giá trị xuất khẩu. 

- Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, yếu tố quyết định để một hội chợ thực sự tạo ra đơn hàng xuất khẩu là gì, thay vì chỉ dừng ở hoạt động trưng bày-giới thiệu sản phẩm, thưa ông?

Ông Bok Dug Gyou: Để hội chợ thực sự mang lại đơn hàng xuất khẩu, yếu tố cơ bản là phải có chiến lược mời gọi các nhà mua hàng nước ngoài đang quan tâm đến sản phẩm của nước mình, đồng thời tổ chức các sự kiện phụ trợ để kết nối giao thương trực tiếp.

Tại Hàn Quốc, thông qua mạng lưới văn phòng ở nước ngoài của KOTRA, chúng tôi chủ động mời các nhà mua hàng tiềm năng đến tham dự hội chợ và tổ chức song song các chương trình “Hội nghị giao thương mua hàng xuất khẩu.”

Khi một nhà mua hàng có thể tham quan hàng chục gian hàng và làm việc với nhiều doanh nghiệp trong cùng một sự kiện, hiệu quả kinh tế tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với chi phí ban đầu để mời họ tham dự. 

Theo tôi, sự khác biệt nằm ở chỗ hội chợ không chỉ là nơi “trưng bày sản phẩm,” mà phải trở thành “không gian ra quyết định mua hàng.”

- Các cơ quan xúc tiến như KOTRA thường hỗ trợ doanh nghiệp ra sao trước, trong và sau hội chợ để các cuộc gặp doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) thực sự chuyển hóa thành hợp đồng xuất khẩu?

Ông Bok Dug Gyou: Để tạo ra kết quả xuất khẩu thực chất, không nên đợi đến sát ngày hội chợ mới tìm kiếm nhà mua hàng. Cần chủ động tìm kiếm sớm các nhà mua hàng liên quan đến ngành hàng triển lãm và ưu tiên mời những đối tác đã được kiểm chứng về năng lực cũng như nhu cầu mua hàng.

Song song với đó là việc kết nối sớm giữa doanh nghiệp và nhà mua hàng trước khi hội chợ diễn ra. Khi đó, các cuộc gặp tại hội chợ không còn là buổi làm quen ban đầu, mà trở thành buổi thảo luận để đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những nội dung đã trao đổi trước đó. 

Trong thời gian diễn ra hội chợ, cần tổ chức các phiên giao thương để cả những doanh nghiệp không có gian hàng cũng có cơ hội tiếp cận đối tác. Đội ngũ thông dịch viên chuyên nghiệp, các mẫu văn bản cho thỏa thuận cần được chuẩn bị sẵn, không gian ký kết và tư vấn hợp đồng tại chỗ cũng là những yếu tố rất quan trọng.

Sau khi hội chợ kết thúc, các chi nhánh doanh nghiệp tại nước ngoài cần tích cực thực hiện công tác hậu kiểm, duy trì liên lạc với các nhà mua hàng đã về nước để bảo đảm các cuộc đàm phán đi đến đích cuối cùng.

- Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng chuỗi hội chợ theo mùa, ông cho rằng đâu là yếu tố then chốt để các hội chợ này không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn trở thành nền tảng kết nối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu?

Ông Bok Dug Gyou: Yếu tố quan trọng nhất là phải nâng tầm hội chợ từ quy mô quốc nội thành hội chợ quốc tế thực thụ. Muốn vậy, cần sử dụng các cơ chế ưu đãi đa dạng để thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp và nhà mua hàng nước ngoài.

Chúng ta nên chuẩn bị với tâm thế như đang tổ chức một kỳ World Expo, cố gắng thu hút đối tác ít nhất trong khu vực ASEAN. Dù những nỗ lực này có thể chưa mang lại kết quả đột phá trong 1-2 năm đầu, nhưng nếu kiên trì với tầm nhìn 5-10 năm, Việt Nam hoàn toàn có thể nuôi dưỡng các triển lãm này trở thành sự kiện đại diện cho khu vực ASEAN hoặc thậm chí châu Á. 

Tôi đánh giá cao cơ sở hạ tầng của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), song việc lấp đầy hạ tầng đòi hỏi chiến lược dài hạn và mức đầu tư tương xứng.

Chính phủ Việt Nam đã có bước khởi đầu rất tốt khi phối hợp cùng các địa phương ở cấp quốc gia. Tôi hy vọng trong tương lai, chuỗi hội chợ này sẽ phát triển thành sự kiện chung của cả khối ASEAN.

Ngoài ra, vì Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang hợp tác rất tích cực trong khuôn khổ "ASEAN+3", việc tranh thủ sự hỗ trợ từ chính phủ ba nước này cũng sẽ là một hướng đi rất hiệu quả.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo nhandan.vn
