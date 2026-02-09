Đón xuân cùng Wagashi

Mùa xuân trong lòng bàn tay

Hoa anh đào Wagashi trong lòng bàn tay

Cẩn thận cán mỏng phần vỏ bánh, đặt nhân đậu đỏ sên đường vào giữa, Hương Ly khéo léo vo tròn phần bánh màu hồng phấn. Nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấn nhẹ để dàn bột, cô gái 9X điêu luyện dùng kỹ thuật chuyên biệt của thanh tam giác, que đầu tròn và que đầu kim thao tác trên bề mặt khối bột. Không bao lâu sau, chiếc bánh hình hoa anh đào năm cánh dần thành hình, như nở rộ ngay trong lòng bàn tay của cô gái nhỏ.

“Đây chính là bánh Nerikiri hình hoa anh đào, loài hoa biểu tượng của xứ sở Phù Tang, đồng thời cũng là hình ảnh đặc trưng báo hiệu mùa xuân đang về. Trong dòng chảy đa dạng của các loại Wagashi, Nerikiri này thuộc nhóm bánh tươi (Namagashi) và được mệnh danh là đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình Wagashi”, Hương Ly chia sẻ.

Nhiều năm trước, trong chuyến tham quan Thủ đô Hà Nội, Hương Ly lần đầu tiên được thưởng thức bánh Wagashi. “Lúc ấy, những chiếc bánh nhỏ nhưng vô cùng tinh tế này đã thu hút tôi. Không chỉ bởi hương vị thanh khiết đến từ các nguyên liệu tự nhiên như đậu trắng, bột nếp, đậu đỏ, sức hấp dẫn của bánh Wagashi còn đến từ vẻ ngoài đẹp mắt, sống động và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ”, cô gái 9X cho biết.

“Phải lòng” với Wagashi, miệt mài trong ba năm ròng rã, Hương Ly liên tục tham gia nhiều lớp học tạo hình loại bánh này. Không dừng lại ở kỹ thuật tạo hình, cô gái nhỏ còn mày mò, tìm tòi học cách làm các nguyên liệu để nâng tầm và chất lượng cho những chiếc bánh của mình. Đến tháng 7/2025, tiệm bánh online Vemini Wagashi của Hương Ly ra mắt. Đồng thời, cô gái trẻ cũng đã mở các workshop theo mùa tại Hajime Homestay (phường Thủy Xuân) để khách hàng xứ Huế có thêm không gian trải nghiệm loại bánh độc đáo này.

Gửi gắm bình an

Lấy tên gọi "Wagashi đón xuân", workshop làm bánh thủ công của Hương Ly là một trải nghiệm thú vị khi những ngày tết Nguyên đán đang cận kề. Với vai trò là người bạn đồng hành, cô gái 9X sẽ hướng dẫn người tham gia cảm nhận độ mịn cũng như nếm thử hương vị của bột bánh trước khi bọc nhân. Sau đó, dù là phối màu, chia bột hay tạo hình, mỗi công đoạn đều được Hương Ly hướng dẫn tỉ mỉ để mỗi khách trải nghiệm đều có thể tự tay tạo nên những chiếc bánh Wagashi mang dấu ấn của riêng mình.

Sắc màu của mùa xuân

Không chỉ chiếc Nerikiri hình hoa anh đào, workshop còn mang đến không gian trải nghiệm những biểu tượng sắc xuân rực rỡ của Nhật Bản.

Hương Ly cho biết: “Ngoài hoa anh đào, những chiếc bánh Wagashi hình lá anh đào xanh thắm, quả đào màu phớt hồng hay quả mơ màu vàng nhạt cũng đều mang ý nghĩa tốt lành, khởi đầu may mắn”.

Chẳng riêng ý nghĩa biểu tượng, những chiếc Wagashi đón xuân còn mang đến hương vị ngọt ngào với sự đa dạng của các loại nhân sên ngọt như đậu đỏ, mè đen, hạt sen, khoai môn. “Bởi thế, cùng với vẻ đẹp của sắc xuân được khắc họa thông qua từng đường gân lá, từng cánh hoa hay màu sắc thanh tân, tươi mới, hương vị của bánh cũng là lời cầu chúc cho một năm mới an khang, ngọt ngào và trọn vẹn”, Hương Ly chia sẻ thêm.

Chị Trần Thảo Phương, khách tham gia workshop cho biết: “Tôi rất thích thú khi được bạn Hương Ly chia sẻ những kỹ thuật làm bánh tinh tế tại workshop Wagashi này. Vừa được tự tay nhào nặn, tạo hình nên những chiếc bánh nhỏ xinh, tinh xảo, tôi và mọi người còn thưởng thức bánh cùng trà trong không gian ấm cúng và thanh bình những ngày cuối năm. Với tôi, đây quả thực là hoạt động trải nghiệm ấn tượng và thú vị, một sự giao thoa độc đáo giữa loại bánh thủ công truyền thống của Nhật Bản trong không gian mộng mơ của xứ Huế khi mùa xuân đang đến rất gần”.

Với sự đón nhận nhiệt thành của khách trải nghiệm, từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều workshop Wagashi đón xuân đã được Hương Ly tổ chức. Nhờ đó, không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp và sự tinh tế của món bánh thủ công truyền thống của Nhật Bản tại Huế, La Hương Ly đã tạo nên không gian giao lưu ẩm thực đầy cảm hứng, nơi khách trải nghiệm có thể tự tay “chạm” vào mùa xuân.