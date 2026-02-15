Những mùa xuân năm Ngọ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh vui đón Xuân với các cháu nhi đồng (30/12/1967). Ảnh: nhandan.vn

Canh Ngọ 1930 - mùa xuân của ánh sáng cách mạng

Trong các mùa xuân năm Ngọ gắn với Bác Hồ, năm Canh Ngọ 1930 mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đầu xuân năm ấy, từ ngày 6/1 - 7/2/1930, tại Hương Cảng (nay là Hồng Kông, Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước, là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Mùa xuân Canh Ngọ không chỉ là sự chuyển mùa của đất trời, mà là mùa xuân của lịch sử dân tộc. Lần đầu tiên, phong trào yêu nước Việt Nam có một lực lượng chính trị thống nhất, có đường lối cách mạng đúng đắn, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đó là kết tinh của gần 20 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - một hành trình đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng tràn đầy lý tưởng và niềm tin. Từ đây, Người đã đưa cách mạng Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên có Đảng lãnh đạo.

Nhâm Ngọ 1942 - mùa xuân đầu tiên Bác được đón Tết trên quê hương

Mười hai năm sau, xuân Nhâm Ngọ 1942 - mùa xuân đầu tiên lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được đón Tết trên quê hương sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đây cũng là năm đầu tiên Người viết thư chúc Tết đồng bào toàn quốc nhân dịp đầu xuân năm mới, mở ra một tập quán tốt đẹp, thể hiện cách ứng xử ghi đậm dấu ấn của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Bài thơ được đăng trên Báo Việt Nam độc lập số 114, ngày 1/1/1942:

“Tháng ngày thấm thoát chóng như thoi,

Năm cũ qua rồi, chúc năm mới:

Chúc phe xâm lược sẽ diệt vong!

Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi;

Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!

Chúc Việt Minh ta càng tấn tới!

Chúc toàn quốc ta trong năm này,

Cờ đỏ sao vàng bay phất phới!

Năm này là năm rất vẻ vang,

Cách mạng thành công khắp thế giới”.

Giáp Ngọ 1954 - mùa xuân của quyết chiến, quyết thắng

Giáp Ngọ 1954 là mùa xuân lịch sử - mùa xuân đại thắng. Đầu xuân năm mới Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thơ chúc Tết động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước tiến lên giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời, Người cũng viết “Thư gửi các cán bộ và chiến sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ”:

“Nhân dịp Tết năm Ngọ, Bác thân ái gửi lời chúc các chú: Năm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới.

Các chú đã lập được nhiều chiến công. Hôm nay ngày Tết, các chú lại đang xung phong chiến đấu gian khổ, thi đua giết giặc. Bác luôn luôn nhớ các chú.

Bác mong các chú nêu cao quyết tâm, chiến đấu bền bỉ, thu được thắng lợi hơn nữa, làm cho mùa Xuân năm nay thành mùa Xuân đại thắng lợi.

Bác chờ tin thắng trận các chú gửi về mừng quà Tết cho Bác. Bác chuẩn bị sẵn giải thưởng cho đơn vị và cá nhân có nhiều chiến công.

Chào thân ái và quyết thắng”.

Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc Việt Nam, xuân Giáp Ngọ 1954 là thời điểm mở đầu cho năm kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dù chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào tháng 5, nhưng ngay từ mùa xuân Giáp Ngọ, tinh thần quyết chiến, quyết thắng đã lan tỏa khắp chiến khu Việt Bắc và cả nước.

Trong những ngày đầu xuân ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng theo dõi sát sao chiến dịch Điện Biên Phủ, động viên toàn quân, toàn dân với niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng. Hình ảnh Bác Hồ giản dị, trầm tĩnh nhưng kiên quyết, đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn cho bộ đội và Nhân dân ta.

Bính Ngọ 1966 - mùa xuân của niềm tin chiến thắng

Năm này sức khỏe của Bác đã giảm nhưng Người vẫn làm thơ Chúc mừng năm mới, gửi thư Chúc mừng đồng bào miền Nam. Người động viên, kêu gọi toàn dân đoàn kết chống Mỹ cứu nước và khẳng định niềm tin vào thắng lợi hoàn toàn. Trong thơ Chúc mừng năm mới xuân 1966, Người viết:

“Mừng miền Nam rực rỡ chiến công

Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Plây me, Đà Nẵng…

Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng

Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng.

Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,

Tiền tuyến hậu phương, toàn dân cố gắng.

Thi đua sản xuất chiến đấu xung phong,

Chống Mỹ, cứu nước, ta nhất định thắng”.

Những mùa xuân năm Ngọ trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lát cắt giàu ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Ở đó, ta thấy rõ tầm vóc của một lãnh tụ vĩ đại, đồng thời cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp tâm hồn của một con người suốt đời vì nước, vì dân.

Mỗi mùa xuân năm Ngọ đã đi qua, nhưng tinh thần Hồ Chí Minh vẫn còn đó - như vó ngựa bền bỉ trên con đường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhịp sống hôm nay, khi đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập, nhớ về Bác Hồ với những mùa xuân năm Ngọ chính là cách để nuôi dưỡng niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.