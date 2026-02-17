Mùa xuân trong nét cọ

Lung linh sắc màu

Kỹ lưỡng đường nét, tô điểm sắc màu

Trong không gian thanh bình của Trạm An Yên, các học viên tham gia lớp vẽ tranh treo Tết đều đang chăm chú vào những bức tranh của mình. Trên nền toan vải canvas, từng họa tiết nhỏ với sắc màu lấp lánh dần rõ ràng, sống động.

Họa sĩ Tuyết Loan chia sẻ: “Đây là những bức tranh đắp nổi được tạo nên từ cát thủy tinh, màu acrylic và keo sữa. Nhờ độ dày, mỏng của chất liệu cũng như sự lung linh từ những hạt thủy tinh li ti, dòng tranh này tạo được hiệu ứng 3D vô cùng tinh tế”.

Không chỉ đẹp mắt, nhờ có độ thô ráp nhất định, những bức tranh đắp nổi thủy tinh còn mang lại cảm giác thư giãn, "chữa lành" cho người vẽ khi chạm vào. Bởi thế, với tiêu chí tạo nên không gian trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, nữ họa sĩ trẻ đã lựa chọn dòng tranh này để học viên trổ tài với bay và cọ vẽ.

Tại workshop, từ công đoạn pha màu, trộn cát cho đến kỹ thuật sử dụng bay, cọ vẽ, học viên đều được hướng dẫn tỉ mỉ để tạo nên một bức tranh treo Tết độc đáo, mang dấu ấn cá nhân.

Chọn hình ảnh hoa mai trắng để vẽ tranh, chị Thảo Vân, học viên tham gia workshop cho biết: “Với mình, không chỉ thông báo mùa xuân đã về, hoa mai trắng còn mang ý nghĩa thuần khiết, mới mẻ. Bởi thế, mình muốn gửi gắm ước vọng năm mới bình an, may mắn vào những bông hoa rực rỡ này”.

Gửi ước mong

Để đạt được hiệu ứng thẩm mỹ tối đa cho bức tranh hoa mai, thay vì màu đỏ tươi truyền thống, họa sĩ Tuyết Loan đã hướng dẫn chị Vân sử dụng tông màu đỏ đô để làm nền chủ đạo cho bức tranh. Chị phân tích: “Đằm thắm và cũng dịu mắt hơn, màu đỏ đô vừa mang đến cảm giác may mắn, vừa tạo ấn tượng ấm cúng cho không gian. Bởi thế, đây sẽ là màu thích hợp để vừa làm nổi bật những đóa mai, vừa có thể ứng dụng vào đời sống”.

Gửi gắm hy vọng một năm mới bình an, may mắn

Sau khi hoàn thiện phần nền màu đỏ đô, chị Vân được hướng dẫn dùng bay để “đi” từng cánh hoa. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tỉ mỉ, bức tranh hoa mai trắng rực rỡ, sống động của chị Vân đã hoàn thiện. Chị vui vẻ chia sẻ: “Bức tranh này mình sẽ treo ở phòng khách, nơi mình có thể nhìn thấy mỗi ngày. Hy vọng năm mới gia đình mình sẽ bình an, may mắn như mong muốn mình đã gửi vào tranh”.

Cùng mong muốn như chị Vân, các học viên khác tham gia workshop đã gửi những nguyện vọng, ước mong cho một năm mới vào những bức tranh đắp nổi. Chị Hương Trà, một học viên cho biết: “Tại workshop này, mình đã vẽ một bức tranh về chồi non. Hy vọng sự thanh tân, tươi mới từ những mầm xanh này sẽ mang lại may mắn và điều tốt đẹp trong năm mới”.

Ý nghĩa và thiết thực, không chỉ đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm, workshop vẽ tranh đắp nổi còn là nơi các học viên đắm mình vào không gian của nghệ thuật. “Bởi thế, chẳng riêng dịp Tết năm nay, mỗi năm mình đều tổ chức workshop vẽ tranh treo Tết để các học viên có thể thỏa sức sáng tạo và thư giãn. Hy vọng những gam màu lấp lánh trong mỗi bức tranh sẽ mang hơi thở của mùa xuân đến với mỗi người”, họa sĩ Tuyết Loan chia sẻ.