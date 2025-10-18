Tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở

Học sinh Trường THCS An Bằng - Vinh An hưởng ứng cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 18/10/2025 đến tháng 3/2026, với sự tham gia của học sinh đến từ 27 trường THCS. Thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi: cấp cụm xã, phường; cấp tỉnh và chung kết khu vực. Ở vòng khu vực, các đội tuyển xuất sắc của TP. Huế sẽ tranh tài cùng học sinh đến từ 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Các phần thi được thiết kế sinh động, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm nhiều nội dung hấp dẫn, gần gũi như: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Qua đó, học sinh được củng cố hiểu biết về lịch sử, địa lý, pháp luật liên quan đến biển, đảo Việt Nam; đồng thời thể hiện kiến thức, kỹ năng và tinh thần đoàn kết trong học tập, thi đua.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy trong các em niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước; nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp thêm niềm tin, trách nhiệm cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngoài ra, chương trình còn lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên cho học sinh.