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Góc ảnh Huế

Về chợ cá Thuận An

ClockChủ Nhật, 14/06/2026 05:43
HNN - Với hơn 120km đường bờ biển, lại được thiên nhiên ưu ái cho hệ đầm phá rộng lớn, khiến Huế có rất nhiều chợ thủy, hải sản hấp dẫn, như: Chợ Phú Hậu, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh, chợ Vinh Hiền… Và kỳ này, dưới những góc ảnh của tác giả Đức Quang, Huế ngày nay Cuối tuần mời quý bạn đọc về thăm chợ cá vùng Thuận An.

Biển gọiLộc phá tháng Ba

Thuận An là phường được sáp nhập từ phường Thuận An và 2 xã Phú Hải, Phú Thuận - miền quê có cả biển và mặt nước đầm phá, nên nơi đây cũng có nhiều điểm chợ cá níu chân người dân. Nếu muốn, du khách cũng hoàn toàn có thể dành thời gian cho những điểm đến này trong hành trình đến Huế. Và chắc chắn, ở đó không chỉ có mùi đặc trưng của tôm, của cá, của cua, ghẹ…, mà còn có cả vị mặn của mồ hôi trên vai áo nhọc nhằn của người dân. Đó cũng chính là mùi vị của xứ biển này, và cũng là nét đẹp yên bình của đời sống thường nhật nơi đây.

 
Ghe đò ra vào chợ cá Hải Dương, phường Thuận An 
 Đưa cá, tôm lên bờ
 
 
 Quà của đầm phá
 
 Các thương lái thu mua tôm, cá tản về các chợ xa hơn

 Từ khóa: chợ cángư dânThuận Anđánh bắt
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