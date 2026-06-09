Về chợ cá Thuận An

Thuận An là phường được sáp nhập từ phường Thuận An và 2 xã Phú Hải, Phú Thuận - miền quê có cả biển và mặt nước đầm phá, nên nơi đây cũng có nhiều điểm chợ cá níu chân người dân. Nếu muốn, du khách cũng hoàn toàn có thể dành thời gian cho những điểm đến này trong hành trình đến Huế. Và chắc chắn, ở đó không chỉ có mùi đặc trưng của tôm, của cá, của cua, ghẹ…, mà còn có cả vị mặn của mồ hôi trên vai áo nhọc nhằn của người dân. Đó cũng chính là mùi vị của xứ biển này, và cũng là nét đẹp yên bình của đời sống thường nhật nơi đây.

Ghe đò ra vào chợ cá Hải Dương, phường Thuận An

Đưa cá, tôm lên bờ

Quà của đầm phá