Phạt vi phạm hành chính 5 tổ chức và cá nhân mua bán, bơm, chuyển, tàng trữ dầu DO trái phép

Lực lượng BĐBP làm việc với chủ phương tiện vi phạm

Trước đó, Phòng Nghiệp vụ, BĐBP thành phố chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến tại khu vực số nhà 144 đường Lạc Long Quân, thôn Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô, lực lượng phát hiện ông Võ Trung Phước (sinh năm 1975, thường trú tại Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô xi téc nhãn hiệu HUYDAI, BKS 43H-025.43, đang bơm dầu DO từ trên xe ô tô vào bồn chứa (xi téc) đặt tại địa chỉ 144 đường Lạc Long Quân, thôn Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô, do ông Phạm Xuân Long (sinh năm 1953, thường trú tại Đà Nẵng) quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phước đã bơm được khoảng 5.100 lít dầu DO từ trên xe xuống bồn chứa. Số lượng dầu trên xe ô tô xi téc còn khoảng 7.550 lít dầu DO, kiểm tra phương tiện, hàng hóa đảm bảo các giấy tờ theo quy định. Kiểm tra bồn chứa xi téc được đặt tại số 144 đường Lạc Long Quân, ông Long không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc đặt và đảm bảo vận hành bồn chứa theo quy định của pháp luật đồng thời có 1.100 lít dầu có sẵn trong kho không có hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, tiến hành lập biên bản làm việc, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (1 xe bồn xi téc, 1 bồn xi téc chứa dầu, 1 trạm bơm; 13.750 lít dầu DO) và đưa các đối tượng cùng tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng Lăng Cô để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân và 2 tổ chức về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ dầu DO trái phép. Hình thức phạt chính: phạt tiền, với tổng số tiền phạt là 162,5 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm là 6.200 lít dầu DO, trị giá 148,8 triệu đồng.