Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tặng hoa, chúc mừng Công an thành phố

HNN.VN - Sáng 18/8, Đoàn cán bộ lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đến thăm, chúc mừng Công an thành phố nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Công an TP. Huế 

Về phía Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập; bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Tổng Biên tập. Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đón tiếp đoàn.

Dịp này, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế; đồng thời, mong muốn Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp tục đồng hành, gắn kết với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong công tác phối hợp tuyên truyền; góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy giao phó.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công an thành phố trong các sự kiện lớn; kịp thời lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, góp phần định hướng dư luận và nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn an ninh trật tự.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố cảm ơn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế luôn đồng hành cùng đơn vị thời gian qua. Hy vọng thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gắn kết, phối hợp nhịp nhàng để cùng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
