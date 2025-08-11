Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác'

Đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề “Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác”.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an chỉ đạo, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân vì an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử đất nước Việt Nam không chỉ như một mốc son chói lọi mà còn đánh dấu sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân. Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. 80 năm qua, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam đã trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết, với hơn 200 ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý hiếm, trưng bày chuyên đề giới thiệu tới công chúng những tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo và dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập cho đến khi Người đi xa, đồng thời khắc họa những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Khắc ghi lời Bác, những phẩm chất cao quý ấy đã được tôi luyện qua nhiều khó khăn, thử thách trong thời chiến cũng như thời bình, được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ công an kế thừa và phát huy, để Công an nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

"Thông qua trưng bày chuyên đề, Ban tổ chức mong muốn mang tới cho công chúng cái nhìn khái quát về những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng từ hình ảnh và phẩm chất của người Công an cách mạng lan tỏa lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam", ông Vũ Mạnh Hà bày tỏ.

Khách tham quan Trưng bày chuyên đề “Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác”.

Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, Trưng bày chuyên đề "Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác" giới thiệu đến công chúng về tình cảm, sự quan tâm, chăm lo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam và những thành tựu vẻ vang của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; khẳng định vai trò nòng cốt của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Trưng bày gồm 2 phần. Phần I có chủ đề "Người là ánh sáng soi đường", gồm các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu khái quát cho công chúng hành trình, kể từ sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân lần lượt ra đời để bảo vệ tổ chức, bảo vệ cách mạng và lý tưởng độc lập dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, các tổ chức Công an nhân dân đầu tiên ở ba miền đã ra đời, có nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và nhân dân. Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thống nhất lực lượng Công an nhân dân trên cả nước thành Việt Nam Công an Vụ.

Trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân. Sáu điều dạy của Người về "Tư cách người Công an cách mệnh" đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Công an nhân dân Việt Nam. Người đã nhiều lần trực tiếp tới nói chuyện tại các hội nghị, lớp học của ngành Công an, thăm hỏi, động viên, khen ngợi, cổ vũ các đơn vị, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phần II với chủ đề "Xứng danh ‘Thanh bảo kiếm sắc bén, Lá chắn thép vững chắc’", trưng bày các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu tới công chúng hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện "Tư cách người công an cách mạng" theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" sắc bén, là "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Những phẩm chất cao quý của người Công an cách mạng được tôi luyện liên tục trong công việc hằng ngày, bất kể thời chiến hay thời bình. Đó là cội nguồn tạo nên sức mạnh giúp Công an nhân dân Việt Nam lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Khách tham quan Trưng bày chuyên đề “Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác”.

Theo Ban tổ chức, Trưng bày chuyên đề "Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác" góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào quần chúng của các tầng lớp xã hội đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 15/10/2025.