Khen thưởng Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại diện Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế (ngoài cùng bên trái) được Thành Đoàn Huế tặng Bằng khen

Ba chi đoàn được khen thưởng lần này gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; Văn phòng UBND TP. Huế; Sở Nội vụ TP. Huế.

Trong đó, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã phối hợp cùng các đơn vị đến thăm, tặng quà cho 18 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố. Tại mỗi nơi đến, các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các Mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, tri ân sâu sắc của tập thể đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đối với các thế hệ đi trước. Những việc làm ý nghĩa này không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc và tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.