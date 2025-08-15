  • Huế ngày nay Online
Khen thưởng Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trong hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

HNN.VN - Chiều 15/8, Thành đoàn Huế tặng Bằng khen cho ba tập thể đã tích cực tham gia các hoạt động trong Chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” và Chương trình nghệ thuật “Lời tri ân tháng 7” kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Hành trình tri ân - Dấu ấn nghĩa tình của thanh niên HuếTri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng Gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia thắp nến tri ân

Đại diện Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế (ngoài cùng bên trái) được Thành Đoàn Huế tặng Bằng khen  

Ba chi đoàn được khen thưởng lần này gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; Văn phòng UBND TP. Huế; Sở Nội vụ TP. Huế.

Trong đó, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã phối hợp cùng các đơn vị đến thăm, tặng quà cho 18 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố. Tại mỗi nơi đến, các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các Mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, tri ân sâu sắc của tập thể đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đối với các thế hệ đi trước. Những việc làm ý nghĩa này không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc và tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
