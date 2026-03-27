Ban Thường vụ Thành ủy bàn nhiều nội dung quan trọng, quyết tâm tạo đột phá tăng trưởng

Quang cảnh tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội nghị bàn và thông qua nhiều nội dung trọng tâm như: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; báo cáo góp ý 4 chương trình trọng điểm; tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026; kịch bản tăng trưởng năm 2026; tiêu chí xác định và danh mục các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030; chủ trương xây dựng Công viên “Hà Nội - Huế - Sài Gòn” và thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét

Quý I/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, điều hành toàn diện trên các mặt công tác, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo được chú trọng; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai đồng bộ. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 418 đảng viên mới; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ với 389 trường hợp điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, các cấp ủy cấp dưới đã kiểm tra 165 đảng viên, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong các nhiệm vụ lớn như tổ chức bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,99%. Trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt; các vụ việc, vụ án được xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm trong mọi tình huống, nhất là các dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng.

Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh, với hơn 1.300 tài khoản được đưa vào sử dụng trên hệ thống phần mềm điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Kinh tế - xã hội của thành phố trong quý I tăng trưởng tích cực. Trong ảnh: Vận hành sản xuất tại KIMLONG Motor

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,88%; tổng lượt khách du lịch đạt khoảng 1,965 triệu lượt; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 420 triệu USD, tăng 28%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 16,7%; thu ngân sách đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, bảo đảm tiến độ. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng được tập trung chỉ đạo, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; đã giải quyết việc làm cho 3.225 lao động; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực; chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Tạo đột phá cơ chế, thúc đẩy tăng trưởng

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm là giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp - xây dựng. Đồng thời, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác cán bộ và phát triển đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác dân vận, cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đặt ra, Ban Thường vụ cần có chủ trương thống nhất, kịp thời đối với các vấn đề lớn. Đối với mục tiêu tăng trưởng, cần chủ động cơ chế thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, nhà thầu lớn tham gia các dự án trọng điểm theo đúng quy định pháp luật; khuyến khích doanh nghiệp địa phương liên doanh, liên kết với các đối tác có năng lực. Đồng thời, nghiên cứu thiết lập “làn xanh” cho các dự án, chương trình trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp thành phố cần được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cụ thể hơn để nâng cao tính chủ động trong điều hành. Việc thực hiện chủ trương cắt giảm 50% thủ tục hành chính cần được triển khai sớm, nhất là trong các cơ quan, đơn vị, qua đó tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho phát triển.

Đối với chủ trương xây dựng Công viên “Hà Nội - Huế - Sài Gòn”, Ban Thường vụ thống nhất định hướng xây dựng kết hợp quảng trường - công viên, bảo đảm trở thành điểm nhấn trung tâm của thành phố, là không gian kết nối du lịch, văn hóa, xứng tầm mối quan hệ hợp tác giữa ba trung tâm lớn của cả nước. Việc lựa chọn vị trí cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả đầu tư.

Ban Thường vụ cũng thống nhất sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo hướng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, nhất là các dự án quy mô lớn. Các dự án chuyển tiếp tiếp tục được tháo gỡ để triển khai hiệu quả; những dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư phải báo cáo, xin ý kiến theo quy định.