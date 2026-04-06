Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ năm

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan; bí thư, chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm về yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả. Đồng chí khẳng định, nhiều nhiệm vụ phát triển hiện nay là những vấn đề lớn, khó, cần phải triển khai ngay, không thể chậm trễ.

Quán triệt tinh thần đó, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung nền tảng nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trọng tâm trước hết là công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, yếu tố then chốt quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và điều hành, việc sắp xếp, bố trí cán bộ cần bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy tối đa năng lực, sở trường, tạo sự vận hành thông suốt của bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ theo hướng toàn diện, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực quản trị hiện đại. Đồng thời, tăng cường đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; tạo môi trường rèn luyện thực tiễn để nâng cao năng lực. Cùng với đó là yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2026, đồng chí ghi nhận những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh giữ vững; đối ngoại, hợp tác phát triển được đẩy mạnh. Thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; công tác quy hoạch tiếp tục được hoàn thiện; an sinh xã hội được chăm lo kịp thời, nhất là trong dịp Tết. Các chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, xây dựng nhà ở và đầu tư giáo dục vùng khó khăn được triển khai hiệu quả.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, thu hút đầu tư chưa đạt kỳ vọng, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn vướng mắc bước đầu. Từ đó, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả điều hành.

Về nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh cần đánh giá đúng kịch bản tăng trưởng để kịp thời điều chỉnh giải pháp cho các quý tiếp theo và cả năm 2026. Việc xác định mô hình phát triển và tạo động lực tăng trưởng phải dựa trên tư duy chiến lược dài hạn, phân tích rõ các động lực, nhận diện điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các dư địa phát triển. Trọng tâm là khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, gắn tăng trưởng với phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Hội nghị cũng tập trung cho ý kiến đối với bốn chương trình trọng điểm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, gồm: phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao; phát triển đô thị đồng bộ, thông minh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là các chương trình có mối quan hệ chặt chẽ, cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm tính liên kết, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển thành phố.

Đối với Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sửa đổi, bổ sung, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện, bảo đảm phù hợp thực tiễn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

“Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, đi vào những vấn đề trọng tâm, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, góp phần sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu.

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển công nghiệp.

Hội nghị cũng xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026; đánh giá kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội quý I. Các đại biểu cho ý kiến đối với việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; xem xét công tác cán bộ và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn theo Quy chế chất vấn trong Đảng (nếu có) cũng được đưa ra tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 27 và 30/3, với yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, góp phần hoàn thiện các nội dung quan trọng, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển thành phố trong thời gian tới.