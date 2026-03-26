Chủ động giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp

Cuộc họp tập trung đánh giá công tác quản lý giá; nhu cầu vật liệu đất san lấp, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn; khả năng cung ứng.

Hiện, với 18 mỏ đá, 17 mỏ đất, 1 mỏ cát, sỏi đã được cấp phép và đang hoạt động trên địa bàn, trữ lượng cơ bản đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, trong quý I năm 2026, do biết động giá xăng dầu, nhu cầu vật liệu phục vụ các dự án đang triển khai tăng đột biến, mang tính đồng bộ theo từng thời điểm và khu vực, nên mặc dù các mỏ đã tăng tối đa công suất chế biến, vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung tạm thời.

Qua thảo luận, các đơn vị cho rằng, quá trình khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản và một số luật liên quan như Luật Đầu tư.

Sở Xây dựng đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung danh mục khoáng sản đất đắp, đá phù hợp quy hoạch vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn năm 2026 và các năm tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất ổn định, liên tục, thông suốt và không để ách tắc do thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận các khó khăn, bất cập trong việc cung ứng vật liệu xây dựng thời điểm hiện nay, đồng thời ghi nhận các giải pháp mà các đơn vị, ban, ngành đã đề xuất tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn để tăng nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các công trình, dự án trên địa bàn và khu vực lân cận, góp phần bình ổn giá; triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm minh bạch, công bằng, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia.

Ngoài ra cần chống lợi ích nhóm, đầu cơ, găm hàng, đội giá, thao túng thị trường vật liệu xây dựng; khẩn trương rà soát, đánh giá năng lực khai thác và sản lượng cung ứng của các mỏ đá xây dựng, đất đắp trên địa bàn; xác định mức độ thiếu hụt nguồn cung phục vụ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm và dự án đầu tư công.