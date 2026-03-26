Công tác đánh giá, xếp loại phải dựa trên dữ liệu tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Nội dung Kết luận số 12-KL/TW như sau:

Xem xét Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025 (Báo cáo số 03-BC/BTCTW, ngày 13/2/2026 của Ban Tổ chức Trung ương), Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban Đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Công tác chuẩn bị hội nghị kiểm điểm được triển khai nền nếp, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương; thời gian tổ chức hội nghị kiểm điểm cơ bản bảo đảm theo quy định; không khí kiểm điểm thẳng thắn, dân chủ, mang tính xây dựng, dành nhiều thời gian đóng góp cho kiểm điểm tập thể và các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Qua kiểm điểm cho thấy, năm 2025, các ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở Trung ương thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, nội bộ duy trì tốt nền nếp tự phê bình và phê bình; bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được triển khai nghiêm túc, bám sát quy định của Trung ương, bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất, có minh chứng cụ thể gắn với kết quả, sản phẩm công việc, phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tỉ lệ đánh giá, xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" của cá nhân ủy viên ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025 cơ bản bảo đảm theo quy định; việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc, gắn chặt với kết quả xếp loại của tập thể, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Việc bố trí thời lượng tổ chức kiểm điểm có nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có cá nhân là thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý, có cả cán bộ chủ chốt thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; đã vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn đánh giá, xếp loại.

Việc đóng góp, tham gia ý kiến ở một số nơi chất lượng chưa cao, chưa bảo đảm yêu cầu, có nơi còn biểu hiện qua loa, hình thức, nể nang, né tránh; các ý kiến góp ý cho cá nhân chủ yếu là thống nhất theo bản tự kiểm điểm và ý kiến đánh giá, nhận xét chung của người đứng đầu hoặc tham gia chừng mực, nể nang, chưa thẳng thắn, mang tính động viên nhiều hơn là kiểm điểm. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá theo từng chức danh và nhóm chức danh gắn với sản phẩm công việc; việc chấm điểm còn lúng túng, cảm tính, chưa bám sát tiêu chí theo quy định.

Một số nơi việc đánh giá, xếp loại chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ; một số tập thể, cá nhân đề xuất xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp có thẩm quyền giao; một số địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất tỷ lệ cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" vượt quá quy định.

2. Để tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, thống nhất Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW, ngày 31/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

2.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, ban đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trước hết là người đứng đầu, cần nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực chất, dân chủ, bảo đảm tính chiến đấu; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, gắn với trách nhiệm cá nhân; thông qua kiểm điểm để chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân phải chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá thực chất, dựa trên dữ liệu tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm thực sự là "thước đo" để bố trí, sử dụng cán bộ theo phân cấp.

2.2. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025 phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, hình thức. Đối với các đồng chí chưa kiểm điểm mà vẫn đánh giá, xếp loại thì phải tiến hành kiểm điểm bổ sung. Thực hiện việc rà soát, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng không bảo đảm tiêu chí hoặc vượt quá tỷ lệ quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Hoàn thành trước ngày 1/4/2026.

2.3. Ngay sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

2.4. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ sung nội dung trên vào chương trình các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026.

2.5. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo cụ thể hóa nội dung kiểm điểm, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong phạm vi tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp và trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác, nhiệm vụ được giao và làm căn cứ để đánh giá, xếp loại theo quý, cả năm và nhiệm kỳ.

2.6. Giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu hướng dẫn việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Kết luận số 198-KL/TW, ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị (tiêu chí, sử dụng kết quả xếp loại hằng quý để xếp loại năm, số quý hoàn thành xuất sắc để được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm; quy định về tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng quý…); hằng năm ban hành văn bản hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổng hợp, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; ban hành Báo cáo về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.