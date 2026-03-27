Tạo môi trường kết nối cộng đồng khởi nghiệp Huế

Lãnh đạo thành phố chúc mừng ban chấp hành mới của câu lạc bộ

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Huế duy trì hoạt động ổn định, từng bước xây dựng cộng đồng khởi nghiệp gắn kết với sự tham gia của doanh nhân, startup, mentor và các bạn trẻ. Với phương châm “lấy kết nối làm nền tảng, lấy hỗ trợ khởi nghiệp làm trọng tâm”, CLB đã từng bước hình thành môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thực chất cho các startup.

Trong nhiệm kỳ qua, CLB đã tổ chức chương trình “Cà phê khởi nghiệp” định kỳ, nhiều tọa đàm, workshop chuyên đề về quản trị, tài chính, nhân sự, ứng dụng công nghệ và AI; đồng thời triển khai các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thị trường với các địa phương lân cận. Chương trình “Gặp để gỡ - Đỡ cùng lên” được duy trì thường xuyên, góp phần hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và startup tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, CLB đã xây dựng mạng lưới mentor với hơn 10 doanh nhân, chuyên gia đồng hành; đồng thời hình thành không gian “Cà phê khởi nghiệp” tạo điểm gặp gỡ, kết nối cộng đồng. Các hoạt động truyền thông, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố (thứ 2, phải qua) trao Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể CLB Khởi nghiệp Huế và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 7 cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động khởi nghiệp và phát triển cộng đồng.

Hội nghị cũng tiến hành chuyển giao ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới, thể hiện sự kế thừa và tiếp nối trong xây dựng, phát triển CLB, hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, startup và các nguồn lực hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.