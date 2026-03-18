Giữ đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu hai con số

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2026 của thành phố ước đạt 9,88% (Ảnh: Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải và ra mắt các dòng xe mang thương hiệu KIM LONG trong tháng 3/2026)

Tăng trưởng tích cực, tạo đà cho cả năm

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2026 của thành phố ước đạt 9,88%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ lực với mức tăng khoảng 9,3%, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ với gần 2 triệu lượt khách, tăng 36%; doanh thu du lịch tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Khu vực công nghiệp - xây dựng duy trì đà tăng trưởng cao, ước tăng trên 12,7%, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá, nhiều dự án công nghiệp tiếp tục được triển khai, góp phần tạo năng lực sản xuất mới. Trong khi đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng ổn định, bảo đảm sản xuất và an sinh.

Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng ghi nhận kết quả tích cực: tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá; thu ngân sách đạt hơn 23% dự toán; hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, cho thấy môi trường sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu, đặt ra áp lực lớn cho các quý tiếp theo. Đây được xác định là một trong những “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy tăng trưởng. Kết quả quý I cơ bản bám sát kịch bản đề ra, tạo nền tảng và động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao đổi tại phiên thảo luận

Áp lực lớn, cần giải pháp quyết liệt

Trên cơ sở kết quả quý I, thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại với mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng cao, phấn đấu đạt từ 10% trở lên trong cả năm 2026. Cụ thể, tăng trưởng quý II dự kiến đạt khoảng 10,16%, quý III khoảng 10,35% và quý IV khoảng 9,92%.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, thành phố phải đối mặt với nhiều thách thức từ bối cảnh bên ngoài như biến động kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị, áp lực lạm phát, giá nhiên liệu tăng cao và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến sản xuất, xuất nhập khẩu, du lịch và thu hút đầu tư.

Trước yêu cầu đó, các đại biểu nhấn mạnh cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu.

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển các dự án công nghiệp trọng điểm, tạo năng lực sản xuất mới; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngành du lịch tiếp tục được xác định là trụ cột, với các giải pháp kích cầu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện cũng được nhấn mạnh; đồng thời phát huy tính chủ động của các địa phương trong giải phóng mặt bằng, triển khai dự án và giải ngân vốn. Đây là những điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Hoàn thiện các nghị quyết chuyên đề, tạo nền tảng dài hạn

Không chỉ tập trung vào các chỉ tiêu tăng trưởng trước mắt, Hội nghị còn dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển công nghiệp; qua đó định hình các trụ cột phát triển dài hạn của thành phố.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, các ý kiến đề nghị làm rõ các chỉ tiêu, kết quả cụ thể, đặc biệt là lộ trình phát triển các cụm công nghiệp hằng năm; đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Một số ý kiến cũng đề xuất phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, gắn với triển khai hiệu quả các đề án kinh tế đối ngoại.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải có sản phẩm cụ thể, tránh dàn trải; đồng thời hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực đồng bộ. Mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực đột phá, phấn đấu đóng góp khoảng 30% vào năm 2030, được nhiều ý kiến đồng tình, cùng với đề xuất hình thành các khu công nghệ số chuyên đề gắn với thế mạnh địa phương.

Đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng kế hoạch đào tạo theo từng giai đoạn, gắn với nhu cầu thực tiễn. Trong khi đó, phát triển đô thị được xác định phải đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối, nhất là trục giao thông Đông - Tây và các khu vực còn khó khăn về nguồn lực.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động của cơ sở trong giải phóng mặt bằng và triển khai dự án; đồng thời có cơ chế khai thác hiệu quả di sản gắn với phát triển du lịch, nhất là du lịch biển, khắc phục tình trạng quá tải hạ tầng.

Trao đổi tại phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị quyết theo hướng rõ mục tiêu, cụ thể nhiệm vụ, khả thi trong tổ chức thực hiện; đồng thời nhấn mạnh cần phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao để các nghị quyết khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.