Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, động viên ngành giáo dục TP. Huế

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao 650 triệu đồng ủng hộ ngành giáo dục TP. Huế khắc phục lũ lụt

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP. Huế, trong trận lũ vừa qua, nhờ các trường chủ động phương án phòng chống nên hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và cơ sở vật chất trường học. Thiệt hại toàn ngành khoảng trên 18 tỷ đồng, chủ yếu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học... Ước tính 2.648 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng.

Sở GD&ĐT đã kịp thời chỉ đạo các trường học tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp theo phương châm “nước xuống đến đâu, bùn theo xuống đó”, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trở lại ngay sau khi lũ rút. Ngày 5/11, đã có 282/569 trường đã đi học trở lại, 16 trường tổ chức học online.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời cùng tinh thần chủ động ứng phó, thành phố đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Việc chủ động, kịp thời trong công tác dự báo, cảnh báo, thông báo cho học sinh nghỉ học phù hợp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Thành phố đã yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện an toàn trong dạy học và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ GD&ĐT đã kịp thời quan tâm, chia sẻ khó khăn với TP. Huế nói chung và ngành giáo dục nói riêng; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các trường khắc phục thiệt hại, ổn định trường lớp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng thăm Trường Tiểu học Thủy Vân

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, khó khăn mà thành phố Huế và ngành Giáo dục đang phải đối mặt; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động trong công tác phòng chống thiên tai của ngành Giáo dục TP. Huế. Trước mắt, ngành cần chỉ đạo sát sao để sớm đưa học sinh trở lại trường trong điều kiện an toàn. Nơi nào nước rút, học sinh có thể trở lại trường thì tổ chức dạy học, nơi nào chưa thì tổ chức dạy online; quan tâm động viên đội ngũ thầy cô giáo và học sinh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời điểm này, ở những nơi bị ảnh hưởng, đừng cứng nhắc trong duy trì nề nếp, các em học sinh có thể không mặc đồng phục, đi dép có quai hậu… miễn là các con đến được trường. Việc tổ chức dạy bù cũng linh hoạt, đảm bảo khoa học, tính sư phạm và tâm lý của giáo viên, học sinh; không nên cứng nhắc, áp lực, bởi lúc này mọi người vừa trải qua những ngày lũ rất mệt mỏi.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đến thăm, chia sẻ và động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thủy Vân. Trong lũ, Trường Tiểu học Thủy Vân bị ngập sâu. Đến nay, sân trường vẫn còn ngập nước. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, động viên nhà trường nỗ lực khắc phục để sớm đưa học sinh trở lại trường. Đồng thời, mong muốn nhà trường quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, ổn định tâm lý của học sinh, giáo viên khi trở lại trường học; thực hiện kế hoạch dạy học vừa đảm bảo hoàn thành tốt năm học, vừa không gây áp lực cho học sinh, giáo viên…

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Huế (ĐHH) và một số trường thành viên về tình hình thiệt hại do lũ lụt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quà hỗ trợ cho Đại học Huế

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách ĐHH thông tin, mưa lũ khiến một số giảng đường, cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm, nhà xưởng… của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5m, ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy, học tập của các đơn vị. Nhiều tài sản, thiết bị, dụng cụ giảng dạy, máy móc, hồ sơ, bàn ghế, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành… bị hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại toàn ĐHH ước tính gần 60 tỷ đồng. Trong đó, Trường Đại học Nông Lâm bị thiệt hại nặng nhất; các cơ sở thực hành, thực tập tại phường Thuận An, phường Hương Trà, phường An Cựu bị ngập, có nơi ngập sâu từ 0,7 - 1,5m, giá trị thiệt hại ước tính 33,6 tỷ đồng. Trường Đại học Y - Dược, ĐHH (gồm Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế) bị ngập toàn bộ khuôn viên, nhiều thiết bị hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại ước tính 7,2 tỷ đồng. Các trường khác thiệt hại từ vài trăm triệu đến trên 3 tỷ đồng.

Nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHH bị ảnh hưởng do nhà bị ngập, trang thiết bị, dụng cụ hư hỏng nặng. Để khắc phục hậu quả bước đầu, một số đơn vị đã và đang triển khai hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giảng viên và sinh viên với 500 ngàn đồng/viên chức, người lao động và 100-200 ngàn đồng/sinh viên.

ĐHH đang huy động viên chức, người lao động, sinh viên phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện làm sạch bùn, dọn rác, thuê đơn vị vệ sinh môi trường để vận chuyển rác ra khỏi khuôn viên. Đối với bàn, ghế, bảng, bục giảng được tổ chức vệ sinh, phơi khô, sửa chữa tạm thời để sớm phục vụ học tập; kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng, lên kế hoạch sửa chữa, mua sắm thay thế trang thiết bị hư hỏng; kiểm tra và xử lý những chỗ bị thấm dột và chống xuống cấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi lời chia sẻ những khó khăn với cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHH. Đồng thời yêu cầu ĐHH, các trường thành viên tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại và khắc phục ngay những hư hỏng, thiệt hại trong điều kiện, khả năng. Những nội dung, công trình, thiết bị thiệt hại lớn, ngoài khả năng của ĐHH và các trường thì báo với Bộ GD&ĐT, các cấp có thẩm quyền tổng hợp báo với Chính phủ có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

Dịp này, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã trao tặng 650 triệu đồng hỗ trợ ngành GD&ĐT TP. Huế; 100 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Thủy Vân và 200 triệu đồng hỗ trợ ĐHH khắc phục thiệt hại do lũ lụt. Ngoài ra, đoàn cũng trao 15 triệu đồng thăm hỏi gia đình 3 học sinh tiểu học và mầm non bị đuối nước.