Quân đội huy động nhân lực cứu nạn, tìm kiếm người dân mất tích

HNN.VN - Tại thành phố Huế, mưa lũ đã làm chết 2 người và 6 người mất tích, chủ yếu do người dân chủ quan.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích 

Tại cánh đồng thuộc tổ dân phố 2, phường Hương Trà, các lực lượng thuộc Bộ CHQS thành phố Huế huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng cao su, áo phao và các phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm anh Trần Hoàng M (SN 2007), bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối ngày 29/10. Trong đêm qua và sáng nay, các lực lượng Quân đội và Công an đã huy động lực lượng, phương tiện không kể ngày đêm để nỗ lực và quyết tâm tìm kiếm người mất tích.

Trung tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà (CHPTKV) cho biết: Sau khi nhận được cái tin báo, dưới sự chỉ đạo của Bộ CHQS thành phố, Bộ chỉ huy, Ban CHPTKV đã tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng công an và lực lượng tại chỗ của phường Hương Trà tổ chức tìm kiếm nạn nhất mất tích. Đến thời điểm này là chúng tôi đang tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân sớm nhất. Cùng với đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của phường Hương Trà tổ chức lực lượng cao nhất để tiến hành giúp dân khắc phục sau bão để nhân dân trở lại cuộc sống bình thường.

Lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ CHQS thành phố đến thăm hỏi, động viên một số gia đình người dân bị ngập lụt tại Phường Hương Trà 

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo Bộ CHQS thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung rà soát khu vực hạ lưu, các tuyến sông suối và vùng ngập sâu, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn về thời tiết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tìm kiếm được nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến yêu cầu Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương huy động thêm lực lượng phương tiện để tìm kiếm người mất tích, quyết tâm phải tìm được trong thời gian sớm nhất có thể.

Đoàn công tác của Quân khu 4 cũng đã đến trực tiếp thăm hỏi các gia đình có người bị mất tích, thiệt mạng, những hộ dân bị ngập sâu, trao hỗ trợ tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, động viên bà con vượt qua mất mát, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương có người bị mất tích vẫn được duy trì. 

THÁI BÌNH - QUANG ĐẠO
