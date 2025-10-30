  • Huế ngày nay Online
Bình Điền: Hỗ trợ đoàn khách du lịch bị kẹt do lũ chia cắt

HNN.VN - Chiều 30/10, ông Trần Xuân Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Điền thông tin, địa phương vừa hỗ trợ 1 đoàn khách nước ngoài và Việt Nam bị mắc kẹt do lũ chia cắt.

 Đoàn khách mắc kẹt được hỗ trợ, bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời tại nhà người dân

Trước đó, chiều 29/10, trên đường di chuyển lên A Lưới, đoàn khách 22 người, trong đó có 2 công dân Pháp, 6 công dân Lào và 14 công dân Việt Nam cùng đi trên xe ô tô không may bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao, gây chia cắt tuyến A Lưới đi TP. Huế, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền.

Trước tình hình nguy hiểm, chính quyền và lực lượng quân sự xã Bình Điền nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời tại nhà người dân trong thời gian chờ nước rút.

“Đến nay, đoàn du khách đã di chuyển an toàn về trung tâm TP. Huế”, ông Trần Xuân Anh thông tin.

Hiện, tuyến A Lưới đi TP. Huế đã lưu thông 1 chiều, tuy nhiên, người và phương tiện lưu thông phải rất cẩn thận do mưa dài ngày, nhiều khu vực đồi núi ngấm nước, nguy cơ sạt lở rất dễ tiếp diễn.

HÀN ĐĂNG
