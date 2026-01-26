  • Huế ngày nay Online
Sẻ chia Tết ấm đến người dân Kim Trà

HNN.VN - Ngày 26/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà phối hợp Công ty TNHH Huda Huế - Carlsberg Việt Nam tổ chức chương trình an sinh xã hội “Tết đầy đủ - Tết yêu thương”.

Những phần quà giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn 

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường với tổng trị giá 50 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết cổ truyền đầm ấm, đủ đầy hơn.

“Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc kết nối các nguồn lực xã hội  góp phần bảo đảm an sinh, để mọi người, mọi nhà đều có một mùa xuân vui tươi, trọn vẹn”, bà Phạm Thị Ngọc Huế - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà nói.

HÀN ĐĂNG
