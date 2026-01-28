Hạ tầng viễn thông sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2026

Các nhà mạng tăng cường mạng lưới bảo đảm an toàn thông tin dịp Tết.

Theo đó, các doanh nghiệp được yêu cầu mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn. Tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực dự kiến sẽ tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực tổ chức lễ hội, các khu vực tổ chức bắn pháo hoa ... để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của nhân dân.

Bộ KH&CN cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp, xây dựng kế hoạch ứng cứu lẫn nhau (roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông...) giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn khi cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Hạ tầng viễn thông đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Không chỉ phục vụ tốt dịp Tết Nguyên đán, thời gian qua, hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin đã được Bộ KH&CN và các doanh nghiệp chuẩn bị, nâng cấp đồng bộ để đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, Bộ KH&CN đã sớm chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật.

Từ ngày 01/7/2025 – thời điểm các địa phương chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc, Bộ KH&CN đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng đường truyền, tăng cường băng thông kết nối từ 2 đến 3 lần so với trước đây, tối thiểu từ 50 Mbps lên 100 Mbps, nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý công việc hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và liên thông dữ liệu.

Đến nay, theo đánh giá của Cục Viễn thông, hệ thống mạng lưới viễn thông đã vận hành ổn định, hiệu quả kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các dịch vụ công trực tuyến được duy trì liên tục, không ghi nhận tình trạng gián đoạn hay suy giảm chất lượng đáng kể nào, hệ thống công nghệ thông tin đã thể hiện rõ hiệu quả khi đáp ứng tốt các yêu cầu về xử lý thủ tục hành chính phi địa giới, số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu đa cấp.

Đặc biệt, cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp viễn thông với chính quyền địa phương đã phát huy tác dụng tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành thông suốt mô hình chính quyền 2 cấp.

Sự chủ động trong công tác chuẩn bị và triển khai các giải pháp kỹ thuật đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thời gian qua, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương phủ sóng di động các thôn lõm sóng, bảo đảm điện tới đâu, viễn thông tới đó theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, hầu hết các thôn bản đã có điện lưới quốc gia đều đã được phủ sóng băng rộng di dộng 4G với chất lượng bảo đảm.

Như vậy, với các biện pháp đã triển khai đồng bộ, mạng lưới viễn thông quốc gia đã sẵn sàng bảo đảm chất lượng phủ sóng và thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán 2026. Người dân có thể yên tâm rằng hạ tầng viễn thông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ tốt nhất nhu cầu liên lạc trong dịp về quê đón Tết Nguyên Đán 2026, kể cả tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.