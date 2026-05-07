Kết nối và sẻ chia các hoạt động nhân đạo

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế trao tặng quà đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường An Cựu trong Tháng Nhân đạo 2026

Từ “Mảnh ghép nhà yêu thương”

Trong đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025, ngôi nhà của ông Trần Văn Viến và bà Trần Thị Chuồn, cư trú tại thôn Xuân Phú, xã Khe Tre bị nước lũ cuốn, hư hỏng nặng do nằm sát con suối. Sau quá trình vận động, chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ TP. Huế tổ chức đã hỗ trợ xây dựng căn nhà mới giúp vợ chồng ông, bà an cư lạc nghiệp, kịp có nhà mới đón Tết ấm áp, yên vui.

Còn nhớ, trong tiết trời se lạnh đầu năm 2026, ngày khánh thành nhà nhân đạo, bà Chuồn xúc động nói: “Căn nhà cũ của chúng tôi đã trôi đi mất một nửa, phần còn lại cũng hư hại. Được chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm quan tâm, xây dựng một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, chúng tôi mừng lắm”. Mái nhà mới không chỉ để che mưa, che nắng mà còn tiếp thêm niềm tin để ông Viến, bà Chuồn sống an vui tuổi già. Ngôi nhà được dựng nên từ hàng trăm “mảnh ghép” yêu thương.

Hội Chữ thập đỏ TP. Huế triển khai chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” từ tháng 8/2024 nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đến nay, Hội đã vận động xây dựng 9 căn nhà tình thương và sửa chữa 8 căn nhà khác. Chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” đã tiến hành khảo sát, mỗi chương trình huy động 700 mảnh ghép (tương đương 70 triệu đồng) để hỗ trợ xây 1 căn nhà. Chương trình đã kết nối những “mảnh ghép” nhân đạo, chung tay xây dựng những căn nhà ấm áp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại nhà ở do thiên tai trên địa bàn.

Đến đa dạng các hoạt động nhân đạo

Hơn một năm qua, Hội Chữ thập đỏ TP. Huế đã chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động nhân đạo với nhiều hình thức linh hoạt. Tiêu biểu là phong trào xây dựng nhà tình thương và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hỗ trợ 1.151 địa chỉ với hơn 1,1 tỷ đồng. Trong Tháng Nhân đạo 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Hội đã vận động 3,5 tỷ đồng hỗ trợ 9.130 người khó khăn. Đồng thời, tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp, hỗ trợ 215 hộ dân tại xã Đan Điền và Quảng Điền bị ảnh hưởng thiên tai, với tổng kinh phí 645 triệu đồng.

Xuân đến, Tết về là thời điểm nhiều chương trình nhân đạo lớn được triển khai tại Huế. Năm 2026, nổi bật có Chương trình “Chợ Tết 0 đồng”, hỗ trợ 1.000 lượt người với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Chương trình “Tết Nhân ái” do Nhà máy bia Heineken tài trợ đã hỗ trợ 240 triệu đồng cho các hộ khó khăn; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trao 500 suất quà, mỗi suất khoảng 600.000 đồng; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tặng 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Huế khẳng định, với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoạt động nhân đạo. Đồng thời, Hội kịp thời tổ chức cứu trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoạn nạn, giúp nhiều hộ gia đình nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Các phong trào của Hội đã và đang lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, các hoạt động nhân đạo của Hội còn hướng đến tính bền vững, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống lâu dài. Thông qua việc khảo sát kỹ hoàn cảnh từng hộ, các chương trình hỗ trợ ngày càng sát thực tế, đúng đối tượng, tránh dàn trải. Nhiều gia đình sau khi nhận được sự giúp đỡ đã chủ động vươn lên, tích cực lao động, cải thiện sinh kế. Chính sự thay đổi này đã góp phần nhân lên giá trị của các hoạt động nhân đạo, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.