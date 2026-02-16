Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025.

Theo đó, thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính, năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội trong phạm vi toàn quốc.

Đây là năm thứ ba liên tiếp cơ quan này triển khai công tác đo lường, đánh giá mức độ hài lòng theo phương pháp khoa học, bảo đảm khách quan, minh bạch và phù hợp với Bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng do Bộ Nội vụ ban hành.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là mốc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, vừa là thời điểm hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương chung.

Việc tổ chức đo lường, đánh giá mức độ hài lòng không chỉ giúp Bảo hiểm xã hội Việt Nam được phản ánh chất lượng phục vụ mà còn ghi nhận tác động tích cực của quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, các quy trình nghiệp vụ phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của hệ thống.

Bám sát Kế hoạch của bảo hiểm xã hội Việt Nam, công tác đo lường, đánh giá mức độ hài lòng được thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có phát sinh giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp trong thời gian từ ngày 1/3/2025 đến ngày 31/8/2025 tại 34 tỉnh, thành phố.

Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 91.296 phiếu; số phiếu thu về là 84.508 phiếu; sau làm sạch dữ liệu, có 84.448 phiếu hợp lệ (đạt 99,9% số phiếu thu về) được đưa vào phân tích, tổng hợp.

Kết quả công bố chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024.

Đối tượng khảo sát bao gồm: Cá nhân, đại diện tổ chức giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; cá nhân, đại diện tổ chức giao dịch điện tử; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình giao dịch qua tổ chức hỗ trợ, phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM; bệnh nhân/người nhà bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; người sử dụng các kênh thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (như Tổng đài, Cổng thông tin điện tử, Fanpage, Zalo, email). Việc điều tra được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và từ xa, đồng thời được triển khai giám sát độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan, trung thực của kết quả.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra một số nội dung hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục tập trung cải thiện. Cụ thể như: Chất lượng và tính ổn định của một số kênh hỗ trợ trực tuyến; sự đồng đều về chất lượng phục vụ giữa các địa phương; việc phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;....

Chỉ số hài lòng đối với 34 tỉnh, thành phố dao động từ 84,05% đến 96,76%. Có 33/34 địa phương đạt hơn 85% - đạt mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Năm địa phương có kết quả cao nhất gồm: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Phòng và Thanh Hóa. Bên cạnh đó, một số địa phương có chỉ số hài lòng chưa cao do chịu tác động bởi đặc thù quy mô dân số lớn, số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục phân tích sâu các chỉ số thành phần, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục phù hợp trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả đã công bố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm và triển khai ngay các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Trong thời gian tới, toàn hệ thống sẽ tiếp tục phân tích sâu dữ liệu khảo sát và ý kiến góp ý của người dân; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; nâng cấp các nền tảng giao dịch điện tử và hỗ trợ trực tuyến; tăng cường đào tạo kỹ năng, đạo đức công vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm cải thiện trải nghiệm của người tham gia bảo hiểm y tế.

Việc công bố chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống an sinh xã hội công bằng, bền vững và hiệu quả trong giai đoạn mới.

